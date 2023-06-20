Tidak Lulus UTBK SNBT, Dirjen Dikti: Jangan Kecewa, Jangan Patah Semangat!

JAKARTA - Para calon mahasiswa yang mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi negeri (PTN) melalui Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) akan mengetahui apakah dirinya lulus atau tidak hari ini.

Dirjen Dikti Kemendikbudristek Nizam menjelaskan, pada tahun ini ada sebanyak 800.852 peserta UTBK SNBT pada tahun ini. Tentunya, kata dia, tidak semua yang akan lulus.

"Kita harus menyadari kapasitas perguruan tinggi negeri kita terbatas," kata dia dalam konferensi pers hasil seleksi jalur SNBT tahun 2023 di Jakarta, Selasa (20/6/2023)

Dia juga menegaskan, jika UTBK SNBT yang digelar tahun ini memang memiliki perbedaan. Di mana calon mahasiswa bebas menentukan pilihannya.

"Tes tahun ini dilakukan beda berdasarkan tes potensi akademik, dan memberikan kesempatan yang sama, baik IPA, IPS, MA memiliki kesempatan yang sama. Juga untuk masuk universitas, institut maupun politeknik," jelas dia.