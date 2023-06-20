Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Wakil Ketua Panitia SNPMB: UTBK SNBT 2023 Berjalan Lancar dan Siap Diumumkan

Widi Agustian , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |13:43 WIB
Konferensi pers pengumuman UTBK SNBT 2023. (Foto: Tangkapan layar)
JAKARTA - Pengumuman hasil seleksi UTBK SNBT 2023 akan bisa diakses mulai hari ini, Selasa (20/6/2023) pukul 15.00 WIB. Hal ini tentu sangat dinanti oleh para calon mahasiswa.

Wakil Ketua II Tim Penanggung Jawab SNPMB Dr. Ir. H. Eduart Wolok, ST, MT, IPM menjelaskan jika pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) telah sukses digelar.

"UTBK SNBT 2023 berjalan lancar dan siap diumumkan," kata dia dalam konferensi pers hasil seleksi jalur SNBT tahun 2023 di Jakarta, Selasa (20/6/2023)

"Pengumuman ini adalah salah satu yang paling dinantikan oleh calon maahasiswa yang mengikuti tes UTBK yang diagendakan diumumkan pada hari ini," ucap dia.

Untuk melihat hasil seleksi SNBT, ada 38 link pengumuman UTBK SNBT 2023 yang dibuka pukul 15.00 WIB berikut ini.


