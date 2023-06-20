Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Latar Belakang Pendidikan Bung Karno, Ternyata Seorang Insiyur

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |09:27 WIB
Latar Belakang Pendidikan Bung Karno, Ternyata Seorang Insiyur
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Latar belakang pendidikan Bung Karno menarik untuk diulas. Soekarno bukan hanya dikagumi oleh rakyatnya sendiri di Indonesia karena keberaniannya menentang segala bentuk penjajahan.

Prokolamator dan tokoh besar bangsa Indonesia, Soekarno atau Bung Karno lahir di Peneleh, Surabaya pada 6 Juni 1901.

Presiden pertama Indonesia ini merupakan anak dari pasangan Raden Soekemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Sebenarnya, ia diberi nama Kusno Sosrodihardjo. Namun, karena di masa kecilnya ia sering mengalami sakit-sakitan, maka nama itu diganti menjadi Soekarno.

Latar belakang pendidikan Bung Karno saat bangku sekolah dasar, di Eerste Inlandse School. Ini merupakan ayahnya mengajar. Namun, Soekarno dipindahkan ke ELS (Europeesche Lagere School) agar mudah meniti jenjang pendidikan berikutnya, yakni HBS (Hogere Burger School).

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
