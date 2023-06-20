Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Berapa Istri Bung Karno? Ini Profilenya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |13:01 WIB
Berapa Istri Bung Karno? Ini Profilenya
Ilustrasi (Foto: Okezone)
JAKARTA- Berapa istri Bung Karno alias Presiden pertama Indonesia yakni Soekarno menarik dibahas.

Adapun Soekarno dilahirkan dengan seorang ayah yang bernama Raden Soekemi Sosrodihardjo (1873–1945) dan ibunya yaitu Ida Ayu Nyoman Rai (1881–1958).

Dia pun tercatat mempunyai 9 istri. Sembilan istri Soekarno tersebut antara lain adalah, Oetari, Inggit Garnasih, Fatmawati, Hartini, Ratna Sari Dewi, Haryati, Yurike Sanger, Kartini Manoppo dan Heldy Djafar.

Dari kesembilan istri Bung Karno, enam di antaranya berakhir dengan perceraian; Siti Oetari, Inggit Garnasih, Kartini Manoppo, Haryati, Yurike Sanger dan Heldy Djafar.

Berikut istri Bung Karno beserta profilenya dilansir dari berbagai sumber:

1. Siti Oetari

Saat sekolah di Surabaya, Sukarno kos di rumah HOS .Cokroaminoto. Siti Oetari, adakah putri sulung HOS Tjokroaminoto. Sukarno menikahi Oetari pada 1921 pada usia 21 tahun. Sedang Oetaru berumur 16 tahun. Oetari belum lama ditinggal mati ibunya.

Ternyata Soekarno tidak mencintai Oetari. Oetari juga tidak mencintainya. Mereka tak saling mencintai. Pernikahan mereka hanya seumur Jagung. Soekarno akhirnya menceraikan Oetari tak lama setelah kuliah di Bandung.

