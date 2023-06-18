Mahasiswa UPN Jakarta Gelar Literasi Seni dan Budaya kepada Anak-Anak

JAKARTA - Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Komunikasi UPN “Veteran” Jakarta (UPNVJ) menggelar sosialisasi pentingnya literasi seni dan budaya sejak dini kepada anak.

Kegiatan tersebut berkolaborasi dengan Chandra Budaya Organizer yang dilaksanakan di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Bahari di Kelurahan Gandaria Selatan, Jakarta yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan seni dan budaya anak. Ini merupakan kegiatan praktik matakuliah Stakeholder and Corporate Social Responsibility (CSR) konsentrasi Digital Corporate Communication.

“Kegiatan ini merupakan satu kesatuan rangkaian pembelajaran matakuliah yakni implementasi teori dan praktik di lapangan,” Kata Yani Hendrayani, Ph.D, Dosen Pasca Komunikasi UPNVJ sekaligus pengampuh matakuliah, dalam keterangan tertulis, Minggu (18/6/2023).

Alumnus USM Malaysia tersebut mengatakan, kegiatan ini dalam upaya mengarahkan dan memfasilitasi Implementasi CSR kepada mahasiswa dan bagaimana memahami, memetakan dan membuat program CSR kepada komunitas dengan baik.

Kaprodi Pasca Ilmu Komunikasi UPNVJ, Munadhil Abdul Muqsith, memberikan apresiasi keberhasilan kegiatan tersebut, “Kurilum Magister Ilmu Komunikasi UPNVJ selain berbasis digital juga dirancang untuk balance kemampuan teoritik, riset di lapangan dan praktik," ujarnya.

Program CSR dilakukan melalui berbagai kegiatan, termasuk workshop tari dan budaya dalam bentuk praktik menari dan materi literasi budaya. Kegiatan ini diadakan di RPTRA Bahari, Kelurahan Gandaria Selatan, yang merupakan salah satu sarana fasilitas Program Kota Layak Anak yang disediakan oleh Pemerintah DKI Jakarta. RPTRA Bahari menjadi tempat belajar, berolahraga, membaca melalui fasilitas perpustakaan, serta taman bermain bagi anak-anak.

Dalam sambutan yang diberikan Amak Wahidin, perwakilan dari Kecamatan Gandaria Selatan, ia menyampaikan terima kasih kepada mahasiswa magister ilmu komunikasi UPN Veteran Jakarta atas kontribusinya dalam memberikan workshop seni dan budaya kepada anak-anak di RPTRA Bahari.