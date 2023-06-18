Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Mahasiswa UPN Jakarta Gelar Literasi Seni dan Budaya kepada Anak-Anak

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |16:51 WIB
Mahasiswa UPN Jakarta Gelar Literasi Seni dan Budaya kepada Anak-Anak
Mahasiswa pasca komunikasi UPN Jakarta gelar literasi seni dan budaya (Foto: Dok UPN Jakarta)
A
A
A

JAKARTA - Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Komunikasi UPN “Veteran” Jakarta (UPNVJ) menggelar sosialisasi pentingnya literasi seni dan budaya sejak dini kepada anak.

Kegiatan tersebut berkolaborasi dengan Chandra Budaya Organizer yang dilaksanakan di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Bahari di Kelurahan Gandaria Selatan, Jakarta yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan seni dan budaya anak. Ini merupakan kegiatan praktik matakuliah Stakeholder and Corporate Social Responsibility (CSR) konsentrasi Digital Corporate Communication.

“Kegiatan ini merupakan satu kesatuan rangkaian pembelajaran matakuliah yakni implementasi teori dan praktik di lapangan,” Kata Yani Hendrayani, Ph.D, Dosen Pasca Komunikasi UPNVJ sekaligus pengampuh matakuliah, dalam keterangan tertulis, Minggu (18/6/2023).

Alumnus USM Malaysia tersebut mengatakan, kegiatan ini dalam upaya mengarahkan dan memfasilitasi Implementasi CSR kepada mahasiswa dan bagaimana memahami, memetakan dan membuat program CSR kepada komunitas dengan baik.

Kaprodi Pasca Ilmu Komunikasi UPNVJ, Munadhil Abdul Muqsith, memberikan apresiasi keberhasilan kegiatan tersebut, “Kurilum Magister Ilmu Komunikasi UPNVJ selain berbasis digital juga dirancang untuk balance kemampuan teoritik, riset di lapangan dan praktik," ujarnya.

Program CSR dilakukan melalui berbagai kegiatan, termasuk workshop tari dan budaya dalam bentuk praktik menari dan materi literasi budaya. Kegiatan ini diadakan di RPTRA Bahari, Kelurahan Gandaria Selatan, yang merupakan salah satu sarana fasilitas Program Kota Layak Anak yang disediakan oleh Pemerintah DKI Jakarta. RPTRA Bahari menjadi tempat belajar, berolahraga, membaca melalui fasilitas perpustakaan, serta taman bermain bagi anak-anak.

Dalam sambutan yang diberikan Amak Wahidin, perwakilan dari Kecamatan Gandaria Selatan, ia menyampaikan terima kasih kepada mahasiswa magister ilmu komunikasi UPN Veteran Jakarta atas kontribusinya dalam memberikan workshop seni dan budaya kepada anak-anak di RPTRA Bahari.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
UPN Jakarta Mahasiswa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/65/3190304/polines-XORl_large.jpg
Kisah Mahasiswi Cantik Aissya Embun, Wisudawati Polines dengan Predikat Terdisiplin Tak Pernah Bolos Kuliah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/624/3186340/soleh-QaSr_large.jpg
Soleh Solihun Ingatkan Mahasiswa agar Tak Termakan Hoaks, Ajak Berpikir Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/65/3186327/wamen_stella-mreK_large.jpg
Wamen Stella Ajak Generasi Muda Berpikir Kritis, Beri 2 Modal Penting Hadapi Dunia Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/65/3185138/hunian-U73o_large.jpg
Mahasiswa USU Ditantang Buat Inovasi Hunian Masa Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/65/3183875/hunian-s1CJ_large.jpg
Mahasiswa hingga Arsitek Adu Inovasi Membuat Hunian Masa Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/65/3182732/mahasiswa-Uhcd_large.jpg
Mahasiswa RI Kembangkan Solusi Energi Hijau dan Lingkungan Berkelanjutan
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement