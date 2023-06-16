Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Sejarah Penggunaan Toga saat Wisuda, Ini Universitas yang Pertama Kali Menggunakan

Ajeng Wirachmi , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |16:12 WIB
Sejarah Penggunaan Toga saat Wisuda, Ini Universitas yang Pertama Kali Menggunakan
Ilustrasi. (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - Dalam prosesi wisuda, seorang wisudawan wajib menggunakan toga. Ternyata toga sudah digunakan sejak era Kekaisaran Romawi dan diartikan sebagai penutup. Dalam laman Fashion History, diketahui bahwa toga lebih banyak digunakan oleh pria. Penggunaan toga oleh bangsa Romawi menjadi seni tersendiri dengan banyaknya lipatan-lipatan gantung. Di sisi lain, toga menjadi simbol perdamaian seperti layaknya jubah perang.

Terdapat pula pendapat lain. Dalam buku ‘Islam di Eropa’ karya Jack Goodym sebagaimana dilansir dari laman Bayt Al Fann, baju wisuda dikatakan berasal dari pakaian Arab, yang disebut dengan thawb. Pakaian tersebut memiliki desain longgar dan menjadi lambang integritas skolastik yang paling jelas termasuk dalam acara wisuda sebagai tanda kelulusan dan saat debat akademik. Sejak itu, adaptasi dari jubah yang longgar dan lebar tersebut menyebar ke seluruh dunia dan melekat hingga saat ini.

Meskipun tidak ada data pasti kampus mana yang pertama kali melakukan wisuda, namun Universitas Oxford dan Universitas Cambridge diketahui sebagai kampus pertama di Barat yang resmi menggunakan toga sebagai pakaian wisuda. Laman Walters of Oxford menyebut, penggunaan toga dilakukan karena pihak kampus ingin mahasiswanya mengenakan gaun kelulusan seragam, lengkap dengan tudung dan topinya. Penggunaan toga yang dilakukan sejak tahun 1300-an itu juga bertujuan untuk menciptakan persatuan dan ketertiban di lingkungan kampus.

Jubah digunakan untuk melambangkan pencapaian akademik selama di universitas. Selanjutnya, ada tudung yang menandakan warna kelulusan. Tudung dikenakan di atas bahu oleh setiap wisudawan. Sama seperti pakaian wisuda lain, tudung merepresentasikan seseorang yang sudah menamatkan proses belajarnya hingga memiliki gelar akademik, baik itu sarjana, master, maupun doktor.

