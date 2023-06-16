Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Protes ke Nadiem soal Fenomena Wisuda TK-SMA, Netizen: Memberatkan Sampai Ada yang Utang ke Rentenir

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |11:15 WIB
Protes ke Nadiem soal Fenomena Wisuda TK-SMA, Netizen: Memberatkan Sampai Ada yang Utang ke Rentenir
Mendikbudristek Nadiem Makarim (Foto Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mendapatkan protes keras dari netizen soal proses wisuda dan perpisahan yang terjadi di TK-SMA.

"Hapuskan wisuda dari TK sampai SMA. Biaya sewa gedungnya mahal, belum tour ke bali atau jogja bagi yang tidak mampu diwajibkan bayar walupun tidak ikut tour. Sampai orang tua minjem-minjem uang ke sana ke sini sampai ada yang pinjem rentenir," kata salah satu akun dalam unggahan di akun @Nadiemmakarim.

Komentar itu mendapat ratusan like dari netizen lain dan menjadi komentar yang disorot, sehingga menjadi komentar teratas di unggahan Nadiem.

Banyak yang setuju dengan ungkapan netizen tersebut. Mereka rata-rata mengeluhkan biaya yang tak sedikit untuk proses seremonial tersebut.

Diketahui, komentar netizen itu muncul di unggahan Nadiem yang mengajak semua pihak untuk bergotong royong mewujudkan transisi yang menyenangkan dari PAUD ke SD.

Telusuri berita edukasi lainnya
