Riwayat Pendidikan Lucky Widja, Vokalis Grup Band Element yang Tutup Usia

JAKARTA - Musisi Lucky Widjatmoko, personel grup band Element meninggal dunia hari ini. Kabar duka ini menjadi kesedihan bagi dunia musik Tanah Air dan penggemarnya.

Kabar meninggalnya Lucky Widjatmoko, tersebut disampaikan langsung oleh Sigit Purnomo alias Pasha Ungu melalui unggahan di akun media sosialnya.

Dalam unggahan tersebut, Pasha Ungu menuliskan pesan duka mendalam atas kepergian sahabatnya itu. “Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun.. ???????? Selamat jalan sahabat kami ‘Lucky Element’. Semoga Allah SWT memberikan tempat terbaik di sisi-Nya, amin,” tulis Pasha, dikutip Senin (27/1/2026).

Kolom komentar dipenuhi ucapan belasungkawa serta doa untuk almarhum Lucky Element dan keluarga yang ditinggalkan.

Profil

Lucky Widjatmoko lahir 1 September 1976, meninggal di usia 49 tahun. Ia adalah aktor, penyanyi, penulis lagu, dan produser musik Indonesia. Ia merupakan personel dari grup musik Element.