Biaya Kuliah Universitas Mataram Jalur Mandiri 2023

JAKARTA - Universitas Mataram (Unram) sudah membuka jalur tes mandiri. Bagi siswa/siswi yang belum mendapatkan kesempatan untuk masuk ke universitas ini dengan jalur SMBP, calon mahasiswa bisa mencoba dengan jalur mandiri.
Namun bila calon mahasiswa diterima melalui jalur mandiri, maka calon mahasiswa tersebut akan membayar Berikut besaran biaya Uang Kuliah Tunggal jalur Mandiri di Universitas Mataram berdasarkan situs resmi Unram.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Ekonomi Pembangunan - S1
Kelompok 1: 500.000
Kelompok 2: 1.000.000
Kelompok 3: 1.650.000
Kelompok 4: 2.750.000
Kelompok 5: 3.850.000
Kelompok 6: 5.100.000
Manajemen
Kelompok 1: 500.000
Kelompok 2: 1.000.000
Kelompok 3: 1.650.000
Kelompok 4: 2.750.000
Kelompok 5: 3.850.000
Kelompok 6: 5.100.000
Akuntansi
Kelompok 1: 500.000
Kelompok 2: 1.000.000
Kelompok 3: 1.650.000
Kelompok 4: 2.750.000
Kelompok 5: 3.850.000
Kelompok 6: 5.100.000
Akuntansi
Kelompok 1: 500.000
Kelompok 2: 1.000.000
Kelompok 3: 1.650.000
Kelompok 4: 2.750.000
Kelompok 5: 3.850.000
Kelompok 6: 5.100.000
Perpajakan
Kelompok 1: 500.000
Kelompok 2: 1.000.000
Kelompok 3: 1.650.000
Kelompok 4: 2.750.000
Kelompok 5: 3.850.000
Kelompok 6: 5.100.000