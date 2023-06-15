Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Biaya Kuliah Universitas Mataram Jalur Mandiri 2023

Amelia Hermawan , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |13:33 WIB
Biaya Kuliah Universitas Mataram Jalur Mandiri 2023
Universitas Mataram/Unram (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Universitas Mataram (Unram) sudah membuka jalur tes mandiri. Bagi siswa/siswi yang belum mendapatkan kesempatan untuk masuk ke universitas ini dengan jalur SMBP, calon mahasiswa bisa mencoba dengan jalur mandiri.

Namun bila calon mahasiswa diterima melalui jalur mandiri, maka calon mahasiswa tersebut akan membayar Berikut besaran biaya Uang Kuliah Tunggal jalur Mandiri di Universitas Mataram berdasarkan situs resmi Unram.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ekonomi Pembangunan - S1

Kelompok 1: 500.000

Kelompok 2: 1.000.000

Kelompok 3: 1.650.000

Kelompok 4: 2.750.000

Kelompok 5: 3.850.000

Kelompok 6: 5.100.000

Manajemen

Kelompok 1: 500.000

Kelompok 2: 1.000.000

Kelompok 3: 1.650.000

Kelompok 4: 2.750.000

Kelompok 5: 3.850.000

Kelompok 6: 5.100.000

Akuntansi

Kelompok 1: 500.000

Kelompok 2: 1.000.000

Kelompok 3: 1.650.000

Kelompok 4: 2.750.000

Kelompok 5: 3.850.000

Kelompok 6: 5.100.000

Akuntansi

Kelompok 1: 500.000

Kelompok 2: 1.000.000

Kelompok 3: 1.650.000

Kelompok 4: 2.750.000

Kelompok 5: 3.850.000

Kelompok 6: 5.100.000

Perpajakan

Kelompok 1: 500.000

Kelompok 2: 1.000.000

Kelompok 3: 1.650.000

Kelompok 4: 2.750.000

Kelompok 5: 3.850.000

Kelompok 6: 5.100.000

