Penasihat Yasarini Sebut Putri Ariani Inspirasi Siswa SMA Pradita Dirgantara Meraih Cita-Cita

JAKARTA - Prestasi Putri Ariani membuat bangga seluruh masyarakat Indonesia. Saat berada di Indonesia di tengah jeda kompetisi America’s Got Talent (AGT) 2023, dia bertemu sejumlah tokoh, salah satunya Penasihat Yayasan Ardhya Garini (Yasarini) Ny. Nanny Hadi Tjahjanto dan segenap pengurus Yasarini di Jakarta, Selasa, (13/6/2023).

Ny. Nanny mengucap bangga atas pencapaian Putri di kancah internasional. Lewat lagu ciptaannya sendiri, Putri berhasi meluluhkan hati Simon Cowell dan mendapatkan Golden Buzzer.

“Lagu ciptaan Putri benar-benar menyentuh. Liriknya kuat, dalam, dan benar-benar bisa menyentuh hati penonton se-dunia,” ungkap Ny. Nanny.

BACA JUGA:

Menurut Ny. Nanny, saat ini Putri Ariani ini jadi inspirasi seluruh siswa-siswi SMA Pradita Dirgantara Solo di Boyolali (SMA PD). Saat berita Putri Ariani ini viral, cukup banyak siswa SMA PD yang langsung mengunggah ulang di akun media sosial masing-masing dan merasa ikut bangga dengan prestasi Putri.

Di depan Ibu Penasihat, Putri Ariani juga menuturkan pengalaman akademiknya sehingga bisa sampai di titik sekarang. Mulai dari kebebasan yang diberikan orang tua, hingga dukungan sekolah yang mampu memaksimalkan kemampuan Putri Ariani di bidang tarik suara.

BACA JUGA:

Putri Ariani juga menuturkan bahwa ia memiliki impian yang sama dengan siswa-siswi SMA PD, yakni melanjutkan study ke luar negeri. Seperti diketahui, saat tampil AGT 2023, Putri Ariani menuturkan bahwa ia ingin kuliah di The Julliard School.

The Julliard School adalah kampus pendidikan seni pertunjukan di New York, Amerika Serikat dan berdiri sejak 1905. Bisa dikatakan, kampus impian Putri Ariani ini adalah kampus impian para seniman.

Berlokasi di New York, Amerika Serikat, Juilliard School pertama kali didirikan tahun 1905 dan merupakan pemimpin dunia dalam pendidikan seni pertunjukan. Bagi beberapa orang yang memiliki passion di bidang seni, kampus ini benar-benar impian. Kampus ini juga terkenal susah ditembus.