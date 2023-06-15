Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Nadiem Tanya soal Ancaman AI terhadap Guru, Ini Jawaban Bos ChatGPT

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 15 Juni 2023 |08:43 WIB
Mendikbudristek Nadiem Makarim dan bos ChatGPT. (MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kehadiran chatbot berbasis artificial intelligence (AI), ChatGPT menimbulkan kekhawatiran dari banyak kalangan, termasuk tenaga pendidik atau guru. Dengan kemampuannya, ChatGPT dinilai dapat menggantikan peran guru di masyarakat.

Hal ini membuat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim menanyakan hal ke bos OpenAI, Sam Altman. Pertanyaan dilontarkan Menteri Nadiem dalam acara bertajuk "Conversation with Sam Altman" yang digelar di Jakarta, Rabu (14/6/2023).

"Teknologi ini membuat guru-guru ketakutan karena penilaian kuantitas dan kualitas dalam proses belajar-mengajar akan tertantang dengan kehadiran teknologi ini. Sistem pendidikan memang perlu beradaptasi, namun bagaimana tanggapan Anda?" tanya Nadiem.

Menjawab pertanyaan tersebut, Sam mengatakan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Menurutnya, gempuran teknologi seperti AI jika dimanfaatkan dengan maksimal justru akan mempermudah pekerjaan umat manusia sekaligus menambah kreativitas.

