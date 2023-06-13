Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Putri Ariani Raih Beasiswa dari Mendikbud Ristek Nadiem, Bebas Masuk Lewat Beasiswa Indonesia Maju

Susi Susanti , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |09:10 WIB
Putri Ariani Raih Beasiswa dari Mendikbud Ristek Nadiem, Bebas Masuk Lewat Beasiswa Indonesia Maju
Mendikbud Ristek Nadiem Makarim (Foto: Kemdikbud.go.id)
JAKARTA Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia, (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim memberikan beasiswa kepada Putri Ariani.

Putri Ariani akan menerima full beasiswa untuk bebas masuk ke kampus impiannya lewat program Beasiswa Indonesia Maju (BIM).

Beasiswa ini diberikan sebagai bentuk apresiasi pemerintah terhadap prestasi yang ditorehkan Putri di America's Got Talent 2023.

"Inspirasi Putri untuk negara ini luar biasa. Maka dari itu kami ingin merealisasikan mimpi Putri untuk berkuliah di kampus impian Putri, yang seleksinya sangat ketat. Jadi kami akan mendukung penuh lewat Beasiswa Indonesia Maju,” ucap Nadiem Makarim dalam laman resmi Kemendikbud, dikutip Senin (12/6/2023).

Selain itu, Nadiem Makarim juga bersedia akan membantu Putri Ariani dalam proses pendaftaran masuk ke kampus impiannya lewat surat rekomendasi yang dikeluarkan dari Kemendibudristek RI.

Halaman:
1 2
