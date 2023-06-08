Optimalkan Ratusan Dosen Peneliti, FTUI Bangun Fasilitas Baru Keteknikan Interdisiplin

JAKARTA - Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI) bakal membangun Gedung Interdisciplinary Engineering (IDE) di Kampus Depok, Jawa Barat. Gedung tersebut bakal menampung ratusan dosen peneliti dalam pengembangan keilmuan Keteknikan Interdisiplin.

Dekan FTUI, Prof Heri Hermansyah mengatakan, Indonesia dihadapkan dengan permasalahan kompleks dalam menghadapi kompetisi global. Sehingga, perlu adanya pendekatan multi serta interdisiplin untuk menjawabnya. Termasuk, sarana dan prasarana yang memadai.

”Pembangunan infrastruktur yang menunjang pendidikan dan penelitian interdisiplin di FTUI dimulai dengan didirikannya gedung laboratorium pendidikan terintegrasi, i-CELL FTUI. Gedung IDE ini akan menjadi rumah bagi pengembangan keilmuan, riset inovasi, dan juga pendidikan keteknikan yang sifatnya interdisiplin" ujar Heri dalam keterangannya, Jumat (9/6/2023).

"Nantinya, tidak hanya program studi pascasarjana FTUI yang sifatnya interdisiplin, laboratorium penelitian advanced dan juga pusat-pusat riset interdisiplin FTUI akan ditempatkan di gedung ini," sambungnya.

Gedung ini, tambah Heri, akan menjadi arena bagi hampir dari 8.000 mahasiswa serta 300 dosen dan peneliti FTUI untuk dapat mengembangkan keilmuan, belajar, riset inovasi, maupun mengerjakan pengabdian masyarakat.

"Gedung IDE FTUI akan dibangun setinggi 8 lantai dengan luas 6.958 m2. Gedung ini akan menerapkan konsep green building yang efisien dalam penggunaan energi, udara, pencahayaan, dan sirkulasi udara," paparnya.

Adapun, terdapat fitur teknologi water harvesting, panel sel surya, dan pengolahan limbah yang sesuai dengan kebijakan zero waste. Gedung ini juga menerapkan green recovery sebesar 45% dari luas lantai dasar 355.90 m2 yang akan dijadikan taman dan plaza.