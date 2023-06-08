Advertisement
5 Beasiswa S1-S3 Pendaftaran Bulan Juni 2023

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |07:33 WIB
5 Beasiswa S1-S3 Pendaftaran Bulan Juni 2023
Ilustrasi (Foto:Freepik)
A
A
A

JAKARTA- Simak 5 beasiswa S1-S3 pendaftaran bulan Juni 2023 ini memiliki tawaran biaya kuliah gratis dan tunjangan hidup mahasiswa.

Menariknya, pada bulan Juni 2023 ini ada banyak program beasiswa yang tengah buka pendaftaran dengan pilihan yang beragam. Kesempatan ini tentunya sayang jika dilewatkan.

Dilansir dari berbagai sumber,berikut 5 beasiswa S1-S3 pendaftaran bulan Juni 2023.

1. Program Gelar Beasiswa Indonesia Bangkit (BIB)

Kementerian Agama RI tengah membuka kembali Program Gelar BIB 2023 untuk jenjang S1, S2, dan juga S3. Beasiswa penuh ini memberikan tawaran kuliah di dalam maupun luar negeri dan terbuka untuk semua agama.

Pendaftaran program beasiswa ini telah dibuka dari tanggal 5 Juni - 25 Juni 2023 mendatang. Informasi mengenai jenis, ketentuan, dan persyaratan lainnya dapat diakses melalyi aplikasi Superapp Pusaka Kementerian Agama.

Halaman:
1 2 3
