HOME EDUKASI KAMPUS

Kabar Baik untuk Mahasiswa Tingkat Akhir, Ada Beasiswa Kemenpora untuk Penelitian

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |14:46 WIB
Kabar Baik untuk Mahasiswa Tingkat Akhir, Ada Beasiswa Kemenpora untuk Penelitian
JAKARTA - Ada kabar baik untuk mahasiswa tingkat akhir di Indonesia, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menyediakan beasiswa yang tertuju untuk mahasiswa yang tengah menyelesaikan skripsi atau karya ilmiah.

Bagi anda yang mau mendaftarkan diri, ada beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku. Sebelum mendaftar, baiknya tahu soal persyaratan ini.

Persyaratan

1. Warga Negara Indonesia (WNI)

2. Pemuda berusia 16-30 tahun pada tanggal 31 Desember 2023

3. Mahasiswa aktif S1/S2/S3 di PTN/PTS dalam dan luar negeri dengan akreditasi BAN PT minimal B Miliki IPK minimal 3,0

4. Mendapatkan rekomendasi dari dosen pembimbing dan ketua program studi

5. Diutamakan bagi mahasiswa yang sedang menulis karya ilmiah tingkat akhir terkait kepemudaan

Benefit

Kemenpora akan memberikan bantuan senilai total Rp 800 juta yang akan diberikan untuk 80 penerima dalam bentuk paket beasiswa. Nilai paket masing-masing Rp 10 juta yang dapat digunakan untuk pembiayaan:

1. Bahan habis pakai (ATK, tinta printer, dan sebagainya)

2. Biaya referensi (buku, jurnal, perpustakaan, dan sebagainya)

3. Biaya transportasi, konsumsi

4. Biaya pengumpulan dan pengolahan data

5. Biaya seminar/kolokium/promosi

6. Biaya publikasi karya ilmiah di jurnal Penjilidan dan penggandaan skripsi/tesis/disertasi final.

Jadwal beasiwa

Berikut ini jadwal pelaksanaan program Bantuan Karya Ilmiah Kepemudaan Kemenpora Tahun 2023:

1. Pendaftaran dan pengiriman proposal: Paling lambat 15 Juli 2023 (stempel pos)

2. Seleksi Proposal (administrasi, substansi dan faktual): 17 Juli–31 Agustus 2023

3. Pengumuman Hasil Seleksi: 1 September 2023

4. Penandatangan Perjanjian Kerjasama: 5 September 2023

5. Penyaluran Bantuan: 6-12 September 2023

6. Penerimaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan: Paling lambat 8 Desember 2023

Topik Artikel :
Kemenpora mahasiswa Beasiswa
