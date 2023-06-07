Kenapa Cicak Bisa Menempel di Dinding dan Tidak Terjatuh?

JAKARTA - Banyak misteri yang terjadi di dunia ini. Misteri ini terjadi di flora maupun di fauna.

Dari sisi fauna, misalnya, kenapa cicak bisa menempel di dinding hingga kaca tanpa terjatuh?

Ternyata begini jawabannya:

Pada telapak kaki cicak terdapat rambut-rambut sangat kecil yang dinamakan spatulae. Jumlahnya mencapai miliaran, kumpulan dari sekitar 1000 spatulae yang disebut setae. Demikian dikutip dari Buku "101 Pertanyaan yang Sering Ditanyakan Anak & Bikin Bingung Orang Tua".

Dengan rambut-rambut halus tersebut, kaki cicak dapat melekat dengan erat pada bagian permukaan bahkan pada permakaan kaca yang sangat halus.