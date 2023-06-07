Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Kenapa Cicak Bisa Menempel di Dinding dan Tidak Terjatuh?

Faisal Haris , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |16:24 WIB
Kenapa Cicak Bisa Menempel di Dinding dan Tidak Terjatuh?
Ilustrasi. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Banyak misteri yang terjadi di dunia ini. Misteri ini terjadi di flora maupun di fauna.

Dari sisi fauna, misalnya, kenapa cicak bisa menempel di dinding hingga kaca tanpa terjatuh?

 BACA JUGA:

Ternyata begini jawabannya:

Pada telapak kaki cicak terdapat rambut-rambut sangat kecil yang dinamakan spatulae. Jumlahnya mencapai miliaran, kumpulan dari sekitar 1000 spatulae yang disebut setae. Demikian dikutip dari Buku "101 Pertanyaan yang Sering Ditanyakan Anak & Bikin Bingung Orang Tua".

 BACA JUGA:

Dengan rambut-rambut halus tersebut, kaki cicak dapat melekat dengan erat pada bagian permukaan bahkan pada permakaan kaca yang sangat halus.

Halaman:
1 2 3
