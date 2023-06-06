Beasiswa S2 di UGM, Berikut Jadwal dan Persyaratannya

JAKARTA - Melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi tentu keinginan banyak orang. Beasiswa sangat membantu mewujudkan keinginan tersebut.

Jika Anda sudah punya ijazah sarjana S1 dan ingin melanjutkan ke sarjana S2, maka beasiswa dari Universitas Gadjah Mada (UGM) ini sayang untuk dilewatkan. Mengutip Sekolah Pascasarjana (SPs) UGM, beasiswa ini terbuka bagi seluruh sarjana S1 di seluruh Indonesia.

Berapa beasiswa yang diberikan? Nantinya akan berbeda antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lainnya, tergantung dari hasil wawancara. Angkanya mulai 25 persen sampai 75 persen dari besaran UKT di program studi atau minat studi yang dituju pada jalur reguler.

BACA JUGA:

ITB Siapkan Prodi Strategis Nasional, Mahasiswanya Terima Beasiswa UKT 50%

Perlu diketahui, pengajuan aplikasi beasiswa S2 UGM menyesuaikan jadwal penerimaan mahasiswa baru UGM tahun akademik 2023/2024 semester gasal. Gelombang II semester gasal dibuka 22 Mei sampai 7 Juli 2023.

Prodi yang menyediakan beasiswa S2 UGM, sebagai berikut:

1. Agama dan Lintas Budaya Minat Ekonomi Islam

2. Bioteknologi

3. Ilmu Lingkungan Minat Geo Informasi untuk Manajemen Bencana Minat Magister Pengelolaan Lingkungan Minat Magister Teknologi untuk Pengembangan Berkelanjutan

4. Kajian Budaya dan Media Minat Manajemen Informasi dan Perpustakaan

5. Kajian Pariwisata

6. Kependudukan

7. Ketahanan Nasional Minat Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik

8. Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa

9. Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan

10. Magister Manajemen Bencana Baca juga: Sudah IPK 4, Maria Juga Lulus S3 Unair di Usia 24 Tahun

11. Magister Manajemen Pendidikan Tinggi

12. Bioetika