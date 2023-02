JAKARTA - Bagi orang yang ingin berpindah domisili, data mengenai peringkat negara paling layak huni di dunia dapat membantu mereka untuk menentukan pilihan.

Tetapi dengan adanya anak-anak, ada lebih banyak faktor yang harus dipertimbangkan selain, misalnya, pendapatan rata-rata atau stabilitas ekonomi suatu tempat.

Anda mungkin ingin tahu tentang kesehatan atau kebahagiaan anak-anak setempat, kualitas pendidikan, kebijakan cuti keluarga – bahkan negara mana yang memiliki ruang atau taman bermain paling hijau.

Faktor-faktor inilah yang menjadi fokus UNICEF dalam "rapor" tentang kesejahteraan anak.

Penting untuk dicatat bahwa peringkat mereka hanya melihat negara-negara terkaya di dunia – dan tidak semua data mungkin sama menariknya bagi tiap keluarga.

Tetapi temuan mereka membantu melukiskan gambaran mendalam tentang bagaimana rasanya membesarkan anak-anak di berbagai negara.

Menggunakan sebagian dari penelitian ini untuk mencoba menjawab pertanyaan utama setiap keluarga yang beremigrasi: di mana tempat terbaik untuk membesarkan anak – atau, dalam hal ini, tempat terbaik bagi seorang anak?

1. Jepang

Dalam analisis kesejahteraan anak Unicef tahun 2020, Jepang menempati peringkat pertama untuk kesehatan fisik, yang mengacu pada angka kematian anak dan obesitas.

Kemudian dalam rapor terbaru Unicef pada tahun 2022, yang secara khusus mengamati lingkungan tempat tumbuh anak-anak , Jepang menempati peringkat kedua untuk kategori "dunia di sekitar anak" – yang mencakup beragam aspek seperti ruang hijau perkotaan dan keselamatan lalu lintas.

Follow Berita Okezone di Google News

2. Estonia

Meskipun Estonia tidak berada di peringkat teratas Unicef secara keseluruhan, negara ini mendapat peringkat tinggi untuk sejumlah aspek penting.

Anak-anak terpapar lebih sedikit polusi udara, lebih sedikit polusi suara, dan lebih sedikit pestisida dibandingkan anak-anak di hampir semua negara kaya lainnya.

Negara ini juga memiliki lebih banyak ruang hijau di perkotaan daripada banyak negara lain, termasuk AS, Kanada, Australia, dan Inggris.

Anak-anak di Estonia cenderung mengatakan bahwa mereka menikmati fasilitas rekreasi lingkungan mereka, seperti taman bermain.

Angka bayi yang lahir dengan berat badan rendah di Estonia pun merupakan yang kedua terendah di antara negara-negara kaya, yang dianggap mencerminkan kualitas perawatan pra-kelahiran yang baik.

Namun, salah satu daya tarik terbesarnya mungkin adalah sistem pendidikan Estonia: anak-anak memiliki keterampilan matematika, sains, dan literasi yang lebih baik dibandingkan dengan negara mana pun di luar Asia. Keterampilan digital juga mendapat perhatian khusus.

“Di taman kanak-kanak bahkan sudah ada robotika, tablet pintar, dan sebagainya, semuanya digunakan sebagai bagian dari pembelajaran berbasis permainan,” kata Anne-Mai Meesak, manajer proyek dewan pendidikan dan pemuda Estonia yang meneliti sistem pendidikan awal di negara tersebut.

Tapi manfaat dari sistem pendidikan ini melampaui membaca dan robotika.

Sebuah laporan OECD baru-baru ini menemukan bahwa rata-rata anak usia lima tahun di Estonia lebih baik dalam berbagai keterampilan sosial-emosional, termasuk bekerja sama dengan anak-anak lain dan mengidentifikasi emosi, daripada di AS dan Inggris.

Mereka juga jauh di atas rata-rata OECD untuk keterampilan mengatur diri seperti fleksibilitas mental, memori kerja, dan impuls penghambat.

Lalu ada cuti keluarga: Estonia memiliki kebijakan cuti paling belimpah dari negara mana pun di dunia, dengan 100 hari cuti hamil serta 30 hari cuti melahirkan diikuti dengan 475 hari cuti melahirkan berbayar , untuk dibagi – atau digunakan paruh waktu – hingga anak berusia tiga tahun.

Hingga 60 hari dari total cuti tersebut, kedua orang tua dapat tinggal di rumah secara bersamaan dan keduanya tetap digaji.

Estonia juga memberikan 10 hari cuti berbayar per tahun khusus untuk setiap orang tua yang memiliki anak di bawah 14 tahun. (Hak cuti ini berlaku untuk penduduk tetap maupun sementara Estonia, termasuk orang asing.)

Jepang memiliki tingkat obesitas anak terendah, kematian anak rendah dan tingkat polusi udara serta air yang sangat rendah yang memengaruhi anak-anak.

Jepang juga merupakan salah satu negara paling aman bagi keluarga, dan tidak hanya dalam hal kecelakaan lalu lintas.

Tingkat pembunuhan di Jepang adalah yang terendah dari semua negara yang diteliti Unicef: dengan 0,2 per 100.000, angka yang kecil dibandingkan dengan AS (5,3), Kanada (1,8) atau bahkan Australia (0,8).

Faktor keamanan bukan hanya berarti bahwa para keluarga bisa sedikit santai. Faktor ini juga berdampak besar pada kebebasan yang dapat dinikmati anak-anak, menurut Mami McCagg, penduduk asli Tokyo yang kini tinggal di London.

“Anak-anak pergi ke sekolah sendiri sejak usia enam tahun atau lebih. Mereka naik bus atau kereta api (sendiri) jika tidak dapat ditempuh dengan berjalan kaki,” ujarnya.

“Bahkan di tengah kota Tokyo, anak-anak dengan santai berjalan-jalan dan pergi ke sekolah sendiri. Ini benar-benar normal karena lingkungannya sangat aman.”

"Tidak ada yang khawatir tentang anak-anak mereka karena memang tidak perlu."

Di luar nilai tertinggi untuk kesehatan dan keselamatan, Jepang juga memiliki salah satu sistem pendidikan terbaik dunia, menempati urutan ke-12 di antara 76 negara dan kawasan, menurut penilaian OECD yang menjadi acuan Unicef .

Negara ini juga memberikan hak cuti orang tua yang cukup panjang dengan tetap menerima gaji. Setiap orang tua yang bekerja ditawarkan hak cuti sekitar 12 bulan, dan negara ini sedang berupaya untuk memberi insentif kepada para ayah, khususnya, untuk mengambil hak cuti ini .

Namun yang menarik, meskipun banyak manfaat yang ditawarkan Jepang, jangan heran jika penduduk setempat sendiri tampak kritis, kata McCagg.

“Anda mungkin mendengar banyak pesimisme, karena kita selalu mendengar semua sisi positif dari negara lain dan membandingkannya dengan Jepang,” jelasnya.

"Ini juga masalah budaya, di mana Anda harus bersikap rendah hati. Tapi menurut saya, Jepang adalah tempat yang sangat bagus untuk membesarkan anak."

3. Spanyol

Spanyol menempati peringkat tertinggi di daftar Unicef dalam kategori lingkungan sekitar anak, dengan tingkat morbiditas anak-anak yang sangat rendah karena polusi udara atau air.

Meskipun menurut Unicef negara ini secara umum lebih buruk dalam layanan sosial, pendidikan dan kesehatan, anak-anak di Spanyol memiliki kesejahteraan yang tinggi. Negara ini menempati urutan ketiga untuk kesejahteraan mental anak-anak, juga menduduki peringkat keempat untuk keterampilan dasar akademik dan sosial.

Secara khusus, ini setara dengan Belanda di mana banyak anak mengatakan bahwa mereka mudah berteman (81%), sedangkan tingkat bunuh diri remaja adalah salah satu yang terendah di antara negara-negara kaya dan kurang dari sepertiga dibandingkan data di AS, Kanada, Australia atau Selandia Baru.

Angka ini tidak mengejutkan bagi Lori Zaino, yang pindah ke Madrid dari Chicago 15 tahun lalu.

Ibu dari seorang balita itu mengatakan bahwa salah satu aspek kehidupan yang paling menyenangkan di Spanyol adalah betapa budaya setempat merangkul anak-anak.

"Di sini benar-benar dapat diterima secara sosial untuk membawa anak Anda ke mana-mana – ke restoran, bar. Sangat normal melihat keluarga dengan anak kecil berjalan-jalan di tengah malam," katanya.

"Ini banyak menghilangkan tekanan untuk membuat anak-anak Anda tenang dan diam, sehingga mereka tidak mengganggu orang lain. Di Spanyol, tidak ada yang khawatir tentang itu. Semua orang senang dan berisik dan hanya menikmati waktu bersama keluarga, dan jalan-jalan."

Lalu ada cuti orang tua : baik ibu maupun ayah masing-masing mendapatkan cuti 16 minggu dan tetap digaji 100% (pekerja lepas juga mendapat hak yang sama), setelah itu ibu dapat mengambil cuti tidak berbayar hingga tiga tahun, atau mengurangi jam kerjanya.

Opsi ini tersedia untuk semua penduduk resmi yang terdaftar di sistem jaminan sosial Spanyol yang telah memberikan kontribusi setidaknya selama 180 hari dalam tujuh tahun terakhir.

Seperti negara-negara lain yang terdaftar, negara ini tidak sempurna – kurangnya tempat penitipan anak yang tersedia adalah salah satu masalah serius.

Sebanyak 33% orang tua mengatakan mereka berharap ada lebih banyak tempat penitipan anak yang tersedia, yang merupakan tingkat tertinggi dibandingkan dengan negara kaya lainnya. Namun jelas bahwa Spanyol menawarkan banyak keuntungan bagi keluarga.

4. Finlandia

Finlandia, yang secara keseluruhan berada di urutan kelima dalam rapor terbaru Unicef, mendapat skor tinggi terutama dalam dua dari tiga kategori.

Pertama, dalam kategori "dunia anak-anak" (yang melihat bagaimana lingkungan berdampak langsung pada anak-anak, seperti kualitas udara). Kedua, untuk kategori "dunia di sekitar anak" (yang melihat elemen lingkungan tempat anak berinteraksi, seperti sekolah, bahaya lalu lintas, dan ruang hijau).

Finlandia merupakan negara dengan peringkat terbaik di dunia dalam hal keterampilan baca tulis dan matematika anak-anak. Para orang tua pun cenderung memiliki hubungan baik dengan pengajar anak-anak mereka di sekolah.

Tingkat kematian anak usia 5-14 di Finlandia merupakan salah satu yang terendah di dunia, kurang dari setengah yang terjadi di AS.

Negara ini juga menawarkan cuti melahirkan yang tidak tanggung-tanggung, termasuk cuti melahirkan berbayar selama delapan minggu, cuti melahirkan berbayar selama 14 bulan untuk dibagi antara orang tua, serta tambahan cuti pengasuhan anak yang tersedia hingga seorang anak berusia tiga tahun.

Ini berlaku bagi penduduk resmi Finlandia yang telah dilindungi oleh asuransi kesehatan setidaknya 180 hari sebelum kelahiran anak di Finlandia, atau di negara Nordik, Uni Eropa, atau Kawasan Ekonomi Eropa mana pun.

Hadley Dean adalah ayah lima anak dari Inggris yang telah tinggal bersama keluarganya di Polandia, Republik Ceko, dan Finlandia.

Dia mengatakan ini adalah kali kedua keluarganya tinggal di Finlandia, dan mereka menyukainya.

Salah satu manfaat yang mereka nikmati adalah jumlah ruang hijau, bahkan di ibu kota Helsinki (Finlandia memiliki ruang hijau kota terbanyak per orang di antara negara maju mana pun).

Namun bukan hanya ketersediaan taman yang dinikmati keluarganya.

"Yang membedakan Helsinki, atau Finlandia, adalah bahwa taman-taman itu sebenarnya sangat alami. Mereka seperti hutan alam yang terletak di pusat kota," kata Dean.

"Jelas ada kaitan antara menikmati alam sehingga tidak mengalami kecemasan dan depresi, jadi itu sangat positif."

Bagaimana dengan musim dingin Finlandia yang gelap dan dingin? Itu harga yang pantas dibayar, kata Dean.

"Anda hanya perlu membiasakan diri - dan berpakaian sesuai, memakai sepatu khusus dengan paku saat berjalan keluar - dan Anda memanfaatkannya sebaik mungkin. Dan musim panas benar-benar luar biasa, karena Anda mendapat 22 jam sinar matahari per hari."

5. Belanda

Negara yang secara keseluruhan berada di urutan teratas daftar Unicef untuk kesejahteraan anak-anak adalah Belanda.

Belanda memiliki skor baik dalam hal kesehatan mental anak-anak (peringkat satu) dan keterampilan (peringkat ketiga).

Sembilan dari 10 anak berusia 15 tahun mengatakan bahwa mereka memiliki kepuasan hidup yang tinggi, yang merupakan proporsi tertinggi di antara semua negara yang diteliti Unicef. Delapan dari 10 anak juga mengatakan bahwa mereka mudah berteman.

Budaya memengaruhi sebagian dari hal itu, kata Olga Mecking, seorang ibu asal Polandia yang telah tinggal di Belanda selama 13 tahun dan menulis buku berjudul ‘Niksen: Embracing the Dutch Art of Doing Nothing’.

"Bagi orang Amerika, mereka mencoba mengajari semua orang untuk menjadi luar biasa. Di sini, ada pepatah: 'Jadilah normal, itu sudah cukup gila'," kata Olga - pola pikir yang menurutnya mengurangi tekanan di masa kanak-kanak, meskipun, seperti yang dia tulis sebelumnya, itu mungkin berubah .

Ada juga penekanan besar pada pertemanan, tambahnya, dengan keberadaan aktivititas dalam kelompok, klub, dan kegiatan komunitas yang sangat umum.

Tapi, sambung Olga, apabila keluarga dan anak-anak Belanda bahagia, maka itu juga dipengaruhi oleh faktor struktural.

"Anda tidak bisa menerapkan pola asuh orang Belanda tanpa sistem kesejahteraan Belanda," ujarnya. "Dan Belanda benar-benar memberikan banyak dukungan kepada orang tua."

Kebijakan cuti keluarga adalah salah satu contohnya. Ini mencakup setidaknya 16 minggu cuti hamil yang dimandatkan, dan berbayar bagi ibu, serta enam minggu cuti berbayar bagi ayah.

Ada pula cuti khusus orang tua yang tidak berbayar yang dapat diambil hingga anak berusia delapan tahun. Ini berlaku bagi siapa saja yang tinggal dan bekerja secara legal di Belanda.