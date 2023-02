JAKARTA - Guru merupakan profesi yang mulia. Di dunia ini, tidak semua guru mempunyai kondisi mengajar yang mengenakkan.

Bahkan ada guru yang berani mengajar di tempat ekstrem. Atas jasa yang telah dilakukannya, tak hanya mendapatkan penghargaan, mereka juga menginspirasi banyak orang hingga dikenal di dunia.

Berikut guru terkenal di dunia, simak selengkapnya di sini:

1. Keishia Thorpe

Keishia Thorpe merupakan guru bahasa Inggris kelas 12 di International High School Langley Park, Bladensburg, Maryland, Amerika Serikat.

Di sekolah tersebut, 95% siswa berasal dari keluarga miskin. Ia mendesain ulang kurikulum kelas 12 untuk mata pelajaran bahasa Inggris supaya relevan secara budaya untuk siswanya yang merupakan imigran dan pengungsi dari Afrika, Timur Tengah, Karibia, Amerika Selatan, serta Amerika Tengah.

Hasilnya, para siswa menunjukkan peningkatan 40% dalam kemampuan membaca. Tak hanya itu, ia mendorong siswanya untuk dapat melanjutkan ke perguruan tinggi.

Bersama dengan saudaranya, Keishia Thorpe mendirikan US Elite International Track and Field Inc, organisasi nirbala yang memberikan kesempatan siswa untuk mengakses beasiswa guna melanjutkan ke perguruan tinggi.

Organisasi tersebut telah membangun jaringan ke perguruan tinggi Amerika Serikat. Atas dedikasinya, Keshia Thorpe memenangkan Global Teacher Prize pada 2021.

2. Peter Tabichi

Peter Tabichi merupakan seorang guru sains serta matematika di Kenya. Ia berjuang dalam pendidikan di Kenya.

Hal ini karena kondisi negara tersebut yang terbatas pendidikannya. Sebanyak 95% muridnya berasal dari keluarga miskin.

Untuk sampai ke sekolah, siswa harus berjalan sejauh 7 kilometer.

Bahkan jalan tersebut tidak dapat dilewati ketika musim hujan. Peter memberikan buku serta seragam yang berasal dari uang pribadinya.

Selain itu, ia membantu siswa dalam merancang proyek penelitian hingga membimbing muridnya melalui pameran sains.

Alhasil, beberapa anak didik Peter pun dapat berkompetisi di lomba olimpiade sains tingkat nasional hingga internasional.

Pada akhir pekan, Peter bersama temannya juga memberikan pelajaran sains dan matematika. Atas jasa dan dedikasinya, Peter mendapat penghargaan Global Teacher Prize pada 2019.

3. Maggie MacDonnel

Â

Maggie MacDonnel menerima penghargaan Global Teacher Prize pada 2017. Ia merupakan seorang guru dari Kanada, yang sehari-hari mengajar di Desa Saluit, permukiman orang Inut.

Untuk menuju ke desa yang mempunyai populasi 1.300 jiwa itu, aksesnya hanya melalui udara.

Pada musim dingin, suhunya dapat mencapai -25 derajat Celsius. Jumlah guru di sana sedikit karena kondisi cuaca ekstrem.

Selain itu, ada juga masalah sosial yang dialami para remaja, seperti kasus bunuh diri hingga kekerasan seksual.

Maggie MacDonnel pun tertantang untuk menyelesaikan masalah itu. Tak hanya memberikan pelajaran akademik, MacDonnel juga membuat pelatihan guna mengembangkan keterampilan siswa, menyediakan tempat fitnes supaya siswanya hidup lebih sehat, hingga mengadakan program makan sehat gratis di sekolah.

Ia bahkan menjadi orangtua asuh untuk beberapa siswanya. Usaha MacDonnel membuahkan hasil karena angka bunuh diri menjadi berkurang.