JAKARTA – Setiap tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini untuk mengenang perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam memperjuangkan emansipasi perempuan di Indonesia. Di lingkungan sekolah, peringatan ini umumnya diisi dengan pelaksanaan upacara bendera.
Agar kegiatan berjalan tertib dan khidmat, berikut contoh susunan upacara Hari Kartini yang bisa dijadikan panduan:
Susunan Upacara Hari Kartini di Sekolah:
Pemimpin upacara memasuki lapangan, peserta disiapkan
Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin komandan barisan
Laporan masing-masing komandan barisan kepada pemimpin upacara
Pembina upacara memasuki lapangan
Penghormatan kepada pembina upacara
Laporan pemimpin upacara bahwa upacara siap dimulai
Pengibaran bendera Merah Putih diiringi lagu “Indonesia Raya”
Mengheningkan cipta dipimpin pembina upacara
Pembacaan teks Pancasila diikuti seluruh peserta
Pembacaan Pembukaan UUD 1945
Menyanyikan lagu “Ibu Kita Kartini”
Amanat pembina upacara
Pembacaan riwayat singkat R.A. Kartini
Pembacaan doa
Laporan pemimpin upacara bahwa kegiatan telah selesai
Penghormatan kepada pembina upacara
Pembina upacara meninggalkan lapangan
Upacara ditutup dan barisan dibubarkan
Susunan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan masing-masing sekolah. Selain upacara, peringatan Hari Kartini juga sering dilengkapi dengan kegiatan seperti lomba busana daerah, pidato, hingga pertunjukan seni sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan Kartini.