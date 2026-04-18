HOME EDUKASI SEKOLAH

Contoh Susunan Upacara Hari Kartini 2026 di Sekolah

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 18 April 2026 |08:31 WIB
JAKARTA – Setiap tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini untuk mengenang perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam memperjuangkan emansipasi perempuan di Indonesia. Di lingkungan sekolah, peringatan ini umumnya diisi dengan pelaksanaan upacara bendera.

Agar kegiatan berjalan tertib dan khidmat, berikut contoh susunan upacara Hari Kartini yang bisa dijadikan panduan:

Susunan Upacara Hari Kartini di Sekolah:

  1. Pemimpin upacara memasuki lapangan, peserta disiapkan
  2. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin komandan barisan
  3. Laporan masing-masing komandan barisan kepada pemimpin upacara
  4. Pembina upacara memasuki lapangan
  5. Penghormatan kepada pembina upacara
  6. Laporan pemimpin upacara bahwa upacara siap dimulai
  7. Pengibaran bendera Merah Putih diiringi lagu “Indonesia Raya”
  8. Mengheningkan cipta dipimpin pembina upacara
  9. Pembacaan teks Pancasila diikuti seluruh peserta
  10. Pembacaan Pembukaan UUD 1945
  11. Menyanyikan lagu “Ibu Kita Kartini”
  12. Amanat pembina upacara
  13. Pembacaan riwayat singkat R.A. Kartini
  14. Pembacaan doa
  15. Laporan pemimpin upacara bahwa kegiatan telah selesai
  16. Penghormatan kepada pembina upacara
  17. Pembina upacara meninggalkan lapangan
  18. Upacara ditutup dan barisan dibubarkan

Susunan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan masing-masing sekolah. Selain upacara, peringatan Hari Kartini juga sering dilengkapi dengan kegiatan seperti lomba busana daerah, pidato, hingga pertunjukan seni sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan Kartini.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

