3 Contoh Pidato Singkat Hari Kartini 2026 untuk Siswa SD

JAKARTA – Hari Kartini yang diperingati setiap 21 April menjadi momen penting untuk mengenang perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam memperjuangkan kesetaraan perempuan di Indonesia.Di sekolah, peringatan ini sering diisi dengan berbagai kegiatan, salah satunya lomba pidato.

Berikut tiga contoh pidato singkat yang cocok dibawakan oleh siswa SD:

1. Contoh Pidato Singkat Pertama

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati Bapak/Ibu Guru serta teman-teman yang saya sayangi.

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena kita dapat berkumpul dalam rangka memperingati Hari Kartini.

Teman-teman, Raden Ajeng Kartini adalah pahlawan yang memperjuangkan hak perempuan agar bisa belajar dan meraih cita-cita. Berkat perjuangannya, sekarang kita semua, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kesempatan yang sama untuk bersekolah.