10 Contoh Ucapan Hari Kartini 2026 yang Singkat dan Penuh Inspiratif

JAKARTA - 10 contoh ucapan Hari Kartini 2026 yang singkat dan penuh inspiratif. Ucapan Hari Kartini 2026 bisa kamu gunakan untuk media sosial, kartu ucapan, atau dibagikan kepada orang-orang terdekat.

Hari Kartini 2026 yang jatuh hari ini memperingati kelahiran Raden Ajeng Kartini yang dikenal sebagai pelopor emansipasi perempuan di Indonesia. Hari ini diperingati untuk mengenang jasa dan perjuangan Kartini dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, khususnya dalam bidang pendidikan, kebebasan berpikir, dan kesetaraan gender di masa penjajahan Belanda.

10 Contoh Ucapan Hari Kartini 2026

"Pendidikan adalah jembatan kebebasan, terima kasih Kartini telah membuka jalannya." "Kartini mengajarkan bahwa membaca bisa membebaskan." "Cerdas bukan pilihan, tapi keharusan bagi perempuan masa kini." "Buku, pena, dan mimpi, tiga senjata perempuan hebat." "Perempuan berilmu, bangsa bermutu!" "Selamat Hari Kartini 2026! Mari terus nyalakan semangat emansipasi dan keberanian dalam berkarya!" "Kartini tidak hanya lahir di masa lalu, Kartini ada di setiap wanita yang berani bermimpi hari ini!" "Jadilah Kartini masa kini: berani berpikir, bersuara, dan bergerak!" "Perjuangan Kartini adalah kisah, tapi semangatnya adalah inspirasi abadi." "Hari Kartini bukan hanya tentang perempuan, tapi tentang kemanusiaan yang setara."

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

