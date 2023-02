JAKARTA - Okezone Sidak Prestasi (OKESIP) 2023 hadir pada hari ini di sekolah SMAN 70 Jakarta, Jumat (10/2/2023).

Dalam hal ini, Okezone melakukan sharing serta memberikan arahan Try Out (TO) kepada Siswa kelas 12.

Sharing serta TO ini ditujukan kepada siswa yang ingin meneruskan pendidikannya di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang bergengsi di Indonesia.

Kepala SMAN 70 Jakarta, Ratna Budiarti mengatakan, cara yang diberikan Okezone melalui program 'Sidak Prestasi' dengan mengadakan TO kepada Siswa SMAN 70 Jakarta sangat selaras dengan program sekolah.

Hal itu menurutnya, sangat memberikan support kepada siswa, khususnya yang ingin masuk PTN melalui Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2023.

"Nah untuk SNBT yang jalur tes, atau UTBK harus lebih kuat lagi, jumlah siswa lebih banyak, pilihannya juga lebih banyak, ini harus betul-betul dirancang oleh sekolah," kata Ratna kepada Okezone.com, Jumat (10/2/2023).

"Dengan harapan siswa paham dengan keinginan, passion, cita-citanya, tapi disesuaikan dengan nilai yang diperoleh khususnya nilai TO. Jadi anak anak harus sering TO, semakin sering TO, semakin mahir kerjakan soal," imbuh dia. Ratna pun berterima kasih dengan program 'Sidak Prestasi' Okezone pada hari ini SMAN 70 Jakarta. Menurut dia, dalam program ini dapat membantu nilai TO siswanya untuk lebih percaya diri menghadapi SNBT. "Terima kasih sekali Okezone kunjungi SMA 70, bekerja sama hari ini, program yang dilakukan hari ini sangat selaras dengan misi dan program SMA Negeri 70 ini. Kenapa, karena kami ingin anak anak terlatih tryout, agar nilai Tryoutnya rata rata 600-700," beber dia "Nah Okezone hari ini masuk ke kelas-kelas 12, memberikan pemahaman, motivasi, semangat kepada anak didik kami khususnya kelas 12 untuk lebih siap menuju Perguruan tinggi dan harus lebih siap dan semangat mengerjakan tryout," terangnya. Ia pun berharap, program dari Okezone ini dapat berjalan baik, serta bermanfaat khususnya kepada siswa SMAN 70 Jakarta. "Semoga program ini berjalan dengan baik serta lancar dan tentunya, sangat bermanfaat untuk SMAN 70 khususnya putra putri kami kelas 12, terimakasih Okezone," imbuh dia.