JAKARTA- Delapan Universitas Negeri yang memiliki fasilitas asrama mahasiswa memang menarik untuk dibahas. Umumnya mahasiswa baru memiliki kendala terkait tempat tinggat saat beradaptasi dengan suasana kampus.

Tak sedikit dari mereka yang kelimpungan mencari kos di area kampus. Bahkan, sda yang berusaha mencari asrama sebagai tempat tinggal selama kuliah.

Bagi mahasiswa universitas negeri bisa lebih bersyukur, sebab ada beberapa PTN yang memberikan fasilitas asrama bagi mahasiswanya. Tentu saja harga yang ditawarkan jauh lebih murah ketimbang harga kos.

Lantas, delapan universitas negeri mana saja yang memiliki fasilitas asrama mahasiswa? Untuk mengetahuinya.Â

1. Universitas Diponegoro

Mahasiswa rantau Universitas Diponegoro sejatinya memiliki beragam pilihan tempat untuk tinggal. Salah satunya adalah rusunawa yang disediakan oleh pihak kampus.

Terdapat 4 tower rusunawa yang dibagi menjadi 2, yakni tower A-B untuk mahasiswa putra dan tower C-D untuk mahasiswa putri.

Fasilitas yang disediakan pun cukup lengkap. Mulai dari Wifi 24 jam, pojok belajar di setiap gedung, kantin, sarana olahraga, keamanan 24 jam, serta kebersihan yang terjaga.

Harga sewanya pun cukup terjangkau, yaitu:

Tower A: setiap kamar ditempati 2 mahasiswa, harganya Rp 400.000,- per bulan satu kamar. Sehingga, setiap mahasiswa hanya membayar Rp 200.000,- per bulan.

Tower B, C, dan D: setiap kamar ditinggali oleh 2 mahasiswa hanya Rp 600.000,- per bulan. Sehingga, setiap mahasiswa hanya membayar Rp 300.000,- per bulan.

2. Universitas Indonesia

Universitas Indonesia (UI) juga diketahui memiliki asrama. Asrama UI dapat menampung 1255 orang mahasiswa yang terbagi menjadi 5 blok.

Fasilitas yang akan didapatkan adalah fasilitas kamar yang terdiri dari tempat tidur, kasur, lemari pakaian, dan meja belajar. Kamar yang ada dapat ditempati oleh 1 hingga 3 mahasiswa dengan harga mulai dari Rp 300.000,- per bulan.

3. Universitas Padjadjaran

Universitas Padjadjaran juga memiliki asrama yang dikhususkan untuk mahasiswa baru, termasuk mahasiswa yang memperoleh bantuan dana pendidikan KIP Kuliah.

Tak hanya itu, asrama Unpad ini juga dipakai oleh mahasiswa-mahasiswa kedokteran dan farmasi. Para mahasiswa pun hanya perlu membayar biaya sewa sebesar Rp 125.000,- per bulannya.

Uniknya lagi, pihak kampus menganjurkan seluruh mahasiswa baru untuk tinggal di asrama pada tahun pertama perkuliahan. Setelah itu, mereka akan diberi kebebasan untuk memilih lanjut tinggal di asrama atau di tempat tinggal lain selain asrama sesuai keinginan.

4. Universitas Negeri Sebelas Maret

Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) termasuk salah satu PTN yang bertempat di Solo yang juga menyediakan fasilitas asrama bagi seluruh mahasiswa. Secara keseluruhan, asrama UNS terdiri dari 4 gedung dengan kapasitas masing-masing 700 unit.

Mahasiswa yang hendak tinggal di asrama disediakan pilihan kamar yang dapat dihuni oleh 1 atau 2 orang mahasiswa per kamar. Biaya asrama UNS relatif terjangkau, yakni Rp 700.000,- dengan kelengkapan fasilitas kantin, ruang rapat, dan ruang tamu.

5. Universitas Airlangga

UNAIR sebagai salah satu PTN di Jawa Timur juga menyediakan asrama dengan fasilitas lengkap dengan harga yang cukup terjangkau. Untuk dapat tinggal di asrama UNAIR, para mahasiswa hanya perlu membayar biaya sewa sebesar Rp 150.000,- per bulannya.

Biaya tersebut sudah mencakup berbagai fasilitas penunjang seperti aula, kantin, koperasi, mushola, wifi, dan dapur umum. Tak ketinggalan, keamanan di asrama ini juga terjaga ketat selama 24 jam oleh pihak keamanan.

Asrama yang ada di kampus C UNAIR ini tak bisa menerima sembarangan mahasiswa, sebab para calon penghuni asrama wajib terdaftar sebagai calon mahasiswa UNAIR dengan menyerahkan berkas-berkas yang diperlukan, dan mengikuti tahap seleksi yang diselenggarakan oleh pihak asrama UNAIR.

Jika dinyatakan lolos seleksi, barulah berhak tinggal di asrama UNAIR selama setahun dengan berbagai tata tertib yang berlaku. Adapun tata tertib tersebut di antaranya setiap mahasiswa yang tinggal di asrama wajib berada di asrama sebelum jam 10 malam dan wajib mengikuti kegiatan pelatihan hard skill dan soft skill setiap 3 bulan sekali guna membentuk rasa tanggung jawab dan kedisiplinan mahasiswa.

6. Universitas Gadjah Mada

Universitas Gadjah Mada juga menyediakan fasilitas asrama bagi setiap mahasiswa baru yang berasal dari tanah rantau. Setiap kamar di asrama akan diisi oleh 2 mahasiswa.

Fasilitas yang ada pun cukup memadai dengan biaya tinggal di asrama UGM terhitung relatif lebih terjangkau daripada tempat tinggal lain. Sama halnya dengan UNAIR, para penghuni asrama juga akan mendapat kesempatan untuk mengikuti aktivitas menarik seperti outbond, senam, dan berbagai pelatihan soft skills.

7. Universitas Negeri Jakarta

Universitas Negeri Jakarta juga menyediakan asrama bagi para mahasiswanya. UNJ diketahui menyediakan 2 macam tempat tinggal khusus mahasiswa di sekitaran kampus, yakni rusunawa dan wisma UNJ.

Rusunawa UNJ ada 98 kamar yang masing-masing kamar dapat dihuni sekitar 3-4 orang mahasiswa. Asrama ini lebih diprioritaskan untuk mahasiswa kurang mampu dalam hal finansial serta mahasiswa yang berasal dari luar Jakarta.

Fasilitas pendukungnya ada lobby, ruang tamu, ruang belajar, kamar mandi, lapangan bola, gazebo, kantin, mushola, dan berbagai fasilitas penunjang lainnya.

Para penghuni rusunawa juga diwajibkan untuk mengikuti kegiatan organisasi, keagamaan, bahasa, keolahragaan, dan kegiatan diskusi.

Sementara wisma UNJ terdiri dari 3 lantai dengan lingkungan yang keamanannya terjaga, nyaman, dan sejuk. Lokasinya juga strategis dan berada di kawasan kampus. Jadi, kamu tidak perlu khawatir soal letaknya.

8.Universitas Negeri Malang

Asrama UM berada di area Kampus I yang disediakan untuk mahasiswa yang berasal dari luar Malang. Harga untuk tinggal di asrama UM ini sangat terjangkau dengan fasilitas di antaranya:

Kamar memiliki kapasitas 2 orang bagi asrama putra dan 3 orang bagi asrama putri

Perabotan yang ada berupa tempat tidur, meja belajar, kursi, lemari dua pintu,

Fasilitas umum yang ada mulai dari tempat shalat, perpustakaan, minimarket, kamar mandi, ruang makan, ruang TV, tempat parkir, koran harian, tempat mencuci dan menjemur pakaian, hingga dapur.

Khusus untuk asrama putra dilengkapi dengan lapangan olahraga.

Itulah 8 universitas negeri yang memiliki fasilitas asrama.

