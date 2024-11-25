Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Mahasiswa Bentangkan Bendera Palestina saat Wisuda, Begini Penjelasan Unpad

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 25 November 2024 |16:15 WIB
Mahasiswa Bentangkan Bendera Palestina saat Wisuda, Begini Penjelasan Unpad
Mahasiswa Unpad Bentangkan Bendera Palestina di Wisuda. (Foto: Okezone.com/Unpad)
A
A
A

JAKARTA - Viral wisudawan Universitas Padjajaran (Unpad) membentangkan bendera Palestina saat pelaksanaan wisuda. Unpad pun memastikan bahwa tindakan yang dilakukan wisudawan tersebut tidak melanggar peraturan yang ada dan sejalan dengan sikap pemerintah.

Rektor Universitas Padjadjaran Arief S Kartasasmita mengungkapkan soal tindakan dua wisudawan yang membentangkan bendera Palestina di hadapannya saat pelaksanaan Wisuda Gelombang I Tahun 2024/2025 di Graha Sanusi Hardjadinata Unpad, Jl. Dipati Ukur 35 Bandung, Kamis 21 November 2024.

“Walaupun sebenarnya wisuda bukan saat yang tepat untuk melakukan itu, namun Universitas Padjadjaran tidak menutup kebebasan berekspresi. Di lain sisi, Unpad mendukung penuh perdamaian di Gaza, khususnya kami mendukung upaya pemerintah RI untuk bisa mewujudkan negara Palestina yang merdeka,” ujar Rektor, Senin (25/11/2024).

Secara akademik, Unpad dengan sepenuh hati mendukung penegakan hak asasi di sana. Unpad juga mendukung perdamaian di Gaza dan perdamaian di wilayah konflik lainnya, dan Unpad mendukung upaya pemerintah RI untuk bisa mewujudkan negara Palestina yang merdeka.

Sementara pakar Hubungan Internasional yang juga Wakil Rektor Bidang SDM dan Tata Kelola Unpad, Widya Setiabudi Sumadinata menambahkan, tidak ada aturan khusus terkait atribut saat wisuda.

“Kecuali atribut yang melanggar peraturan resmi pemerintah. Terkait Palestina sendiri, Unpad sejalan dengan sikap pemerintah, dan kami akan mendukung kebijakan pemerintah terkait hal tersebut,” ujar Prof. Widya.

Dua wisudawan Unpad, Ridwan Robbi Nuralim dari program studi Ekonomi Islam, dan Dita Nuriyah dari program studi Perikanan, membentangkan bendera Palestina saat pelaksanaan wisuda. Ridwan mengaku hal itu dilakukan untuk menyuarakan kepeduliannya terhadap kondisi Palestina.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/65/3162358/wamenkop-utAl_large.jpg
Momen Wamenkop Ferry Kenang Masa Kuliah di Unpad
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/23/65/3133244/kampus-vgKe_large.jpg
Kisah Nenek Pemain Keturunan Indonesia Pascal Struijk yang Ternyata Pernah Kuliah di UNPAD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/65/3129420/unpad-Z8ip_large.jpg
Mahasiswa PPDS Perkosa Keluarga Pasien di RSHS, Unpad Perketat Pengawasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/65/3129387/rs_hasan_sadikin-2iUZ_large.jpg
Ini Dia Mahasiswa PPDS Anestesi Unpad yang Perkosa Keluarga Pasien di RSHS Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/65/3129375/unpad-s3Jp_large.jpeg
Unpad Keluarkan Dokter PPDS yang Perkosa Keluarga Pasien di RS Hasan Sadikin Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/30/65/3109039/yadi_hendriana-INdB_large.jpg
Yadi Hendriana Raih Gelar Doktor di Unpad dengan Disertasi tentang Ekonomi Politik Media pada Pandemi Covid-19
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement