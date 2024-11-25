Mahasiswa Bentangkan Bendera Palestina saat Wisuda, Begini Penjelasan Unpad

JAKARTA - Viral wisudawan Universitas Padjajaran (Unpad) membentangkan bendera Palestina saat pelaksanaan wisuda. Unpad pun memastikan bahwa tindakan yang dilakukan wisudawan tersebut tidak melanggar peraturan yang ada dan sejalan dengan sikap pemerintah.

Rektor Universitas Padjadjaran Arief S Kartasasmita mengungkapkan soal tindakan dua wisudawan yang membentangkan bendera Palestina di hadapannya saat pelaksanaan Wisuda Gelombang I Tahun 2024/2025 di Graha Sanusi Hardjadinata Unpad, Jl. Dipati Ukur 35 Bandung, Kamis 21 November 2024.

“Walaupun sebenarnya wisuda bukan saat yang tepat untuk melakukan itu, namun Universitas Padjadjaran tidak menutup kebebasan berekspresi. Di lain sisi, Unpad mendukung penuh perdamaian di Gaza, khususnya kami mendukung upaya pemerintah RI untuk bisa mewujudkan negara Palestina yang merdeka,” ujar Rektor, Senin (25/11/2024).

Secara akademik, Unpad dengan sepenuh hati mendukung penegakan hak asasi di sana. Unpad juga mendukung perdamaian di Gaza dan perdamaian di wilayah konflik lainnya, dan Unpad mendukung upaya pemerintah RI untuk bisa mewujudkan negara Palestina yang merdeka.

Sementara pakar Hubungan Internasional yang juga Wakil Rektor Bidang SDM dan Tata Kelola Unpad, Widya Setiabudi Sumadinata menambahkan, tidak ada aturan khusus terkait atribut saat wisuda.

“Kecuali atribut yang melanggar peraturan resmi pemerintah. Terkait Palestina sendiri, Unpad sejalan dengan sikap pemerintah, dan kami akan mendukung kebijakan pemerintah terkait hal tersebut,” ujar Prof. Widya.

Dua wisudawan Unpad, Ridwan Robbi Nuralim dari program studi Ekonomi Islam, dan Dita Nuriyah dari program studi Perikanan, membentangkan bendera Palestina saat pelaksanaan wisuda. Ridwan mengaku hal itu dilakukan untuk menyuarakan kepeduliannya terhadap kondisi Palestina.