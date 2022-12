JAKARTA- Delapan kampus dengan jurusan ilmu komunikasi terbaik di Indonesia menarik diulas. Berdasarkan Lembaga pemeringkatan Times Higher Education World University Rankings (THE WUR) merilis peringkat perguruan tinggi di dunia dalam kategori THE WUR by Subject 2022 untuk kategori jurusan ilmu komunikasi.

Berikut 8 kampus dengan jurusan ilmu komunikasi terbaik di Indonesia dirangkum dari berbagai sumber:

1. Universitas Indonesia

Di tahun 1987 sampai sekarang, Universitas Indonesia mempunyai kampus di Salemba dan Depok dengan 14 fakultas program Sarjana, Pascasarjana, serta Vokasi. Termasuk jurusan Ilmu Komunikasi yang terbaik

2. Universitas Padjajaran (UNPAD)

UNPAD memiliki berbagai program studi yang bisa kamu pilih. Jalur masuknya pun beragam, bisa dari prestasi akademik maupun non akademik. Salah satunya adalah jurusan Komunikasi terbaik dengan banyak lulusan yang mendapatkan pekerjaan.

3. Universitas Gajah Mada Lulusan program studi ini menguasai salah satu dari tiga bidang konsentrasi yakni Konsentrasi Media, Konsentrasi Sistem Penunjang Media dan Konsentrasi Perspektif Media. Dalam Konsentrasi Media, ilmu yang dipelajari berkaitan dengan produksi teks media, terutama media massa modern, cetak dan elektronik. Lewat konsentrasi ini diharapkan akan lahir para pelaku media yang memiliki kemampuan dalam produksi teks media. Lulusan program studi ini dapat berprofesi sebagai pakar atau pelaku sektor media massa (cetak, elektronik, dan online) serta Humasi di berbagai lembaga pemerintahan dan perusahaan, account executive, media planer, periklanan dan peneliti 4. Universitas Diponegoro Departemen Ilmu Komunikasi berdiri pada tahun 1967 dengan nama Jurusan Publisitik, pada era tersebut merupakan bagian dari Fakultas Hukum dan Kemasyarakatan. Nama Jurusan Publisitik kemudian berubah menjadi Jurusan Ilmu Komunikasi pada tahun 1984. Kemudian pada tahun 2007 JurusanIlmu Komunikasi menerapkan kurikulum dengan dua konsentrasi yaitu Komunikasi Strategis dan Jurnalistik. Pada tahun 2020 konsentrasi jurnalistik berubah menjadi Mulitimedia Journalism and Content Creative, sehingga nama konsentrasi di Program Studi Ilmu Komunikasi adalah Komunikasi Strategis dan Jornalisme Multimedia dan Materi Kreatif. Sejak pertama kali Program Studi Ilmu Komunikasi diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT), Program Studi Ilmu Komunikasi Selalu Mendapatkan akreditasi A. Program Studi Kajian komunikasi Undip telah memiliki banyak kerjasama (MoU) dengan universitas-universitas dalam dan luar negeri terutama untuk program pertukaran pelajar dan pengembangan kurikulum. Kerjasama juga dilakukan dengan berbagai lembaga dan perusahaan pada bidang jurnalistik dan komunikasi strategis terutama untuk penyediaan tempat magang mahasiswa dan pengembangan karier lulusan. 5. UIN Jakarta Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta merupakan salah satu Fakultas di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Perjalanan fakultas dan ilmu komunikasi seiring dengan perjalanan UIN Syarif Hidayatullah. dimulai dari berdirinya Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) pada 1 Juni 1957. 6. Universitas Negeri Malang Universitas Negeri Malang (UM) adalah sebuah perguruan tinggi negeri yang berdiri pada 18 Oktober 1954 dan berlokasi di Malang dan Blitar, Jawa Timur. Universitas Negeri Malang pada awal berdirinya bernama PTPG Malang, kemudian berganti menjadi IKIP Malang yang sekaligus menjadi IKIP tertua di Indonesia. Universitas Negeri Malang saat ini telah mendapatkan akreditasi A. Di mana UM memiliki 8 fakultas dan 1 pascasarjana. 8 fakultas tersebut antara lain Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Sastra, Fakultas MIPA, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Sosial, dan Fakultas Pendidikan Psikologi,Ilmu Komunikasi 7. Universitas Brawijaya Menjadi program studi berstandar internasional dan berjiwa wirausaha untuk mengembangkan kajian komunikasi kontemporer berwawasan lokal dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengedepankan profesionalisme. 8. Universitas Andalas Berdiri pada tahun 2008, Program Studi Ilmu Komunikasi ditetapkan dengan surat Dirjen Pendidikan Tinggi dengan nomor surat 274/D/T/2008. Kemudian berdasarkan keputusan Rektor Universitas Andalas no. 784/XII/A/Unand-2013 Program Studi Ilmu Komunikasi Berganti nama menjadi Jurusan Ilmu Komunikasi. Tahun Ajaran 2015/2016 Jurusan Ilmu Komunikasi Unand membuka empat konsentrasi studi yakni Jurnalistik, Televisi dan Film, Public Relations, dan Manajemen Komunikasi. Dibukanya keempat konsentrasi di atas merupakan salah satu upaya dalam mengembangkan mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi Unand agar mempunyai nilai kompetensi yang unggul dibidang masing-masing. (RIN)