JAKARTA - Sebanyak 13 Universitas delegasi dari Inggris yang dipimpin Professor Sir Steve Smith menggelar diskusi bertajuk 'UK-Indonesia Higher Education Roundtable' di Mandarin Oriental Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (1/12/2022).

"Saya senang sekali akhirnya bisa berkunjung ke Indonesia dan menemui mitra-mitra utama kami, menguatkan hubungan pendidikan bilateral dan menguatkan kerjasama di bidang pendidikan tinggi dan pendidikan transnasional," kat Sir Steve.

International Education Champion dari Pemerintah Inggris menjajaki kerja sama untuk mengembangkan pendidikan tinggi di Tanah Air. Sir Steve berharap 13 universitas utama yang dibawa dari Inggris bisa melihat peluang kolaborasi dengan Indonesia di bidang pendidikan.

"Saya juga sangat gembira bisa membawa 13 universitas utama Inggris, dan berharap bisa melihat kolaborasi-kolaborasi yang bermakna dari pertemuan-pertemuan selama kunjungan tiga hari ini," ucap Sir Steve.

Dirinya mengaku sangat menantikan kerja sama dengan Indonesia, hal itu sejalan dengan ambisi untuk memperkuat sektor pendidikan tinggi.

"Saya menantikan kesempatan untuk bekerja semakin dekat dengan rekan-rekan di Indonesia, seiring dengan ambisi Indonesia memperkuat sektor pendidikan tinggi," tuturnya.

Sebagai pemimpin dunia di bidang pendidikan transnasional, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor-Leste, Owen Jenkins mengatakan jika Inggris menyambut kolaborasi yang terus menerus dengan Indonesia di bidang ini.

"Saya senang sekali melihat antusiasme universitas-universitas Inggris untuk berkunjung ke Indonesia dan mencari kesempatan-kesempatan baru dalam kolaborasi antar institusi pendidikan tinggi," ujar Owen.

Inggris, kata dia, memiliki reputasi global dalam kualitas pendidikan tinggi, dan terdapat minat yang sangat tinggi terhadap bentuk-bentuk kerjasama dengan mitra di Indonesia.

"Saya berharap dapat melihat berkembangnya kerjasama-kerjasama baru selama kunjungan ini, dan mendukung kolaborasi lebih lanjut di antara kedua negara pada sektor pendidikan," tuturnya.

Tiga belas universitas Inggris yang akan menjajaki kerja sama dengan sejumlah universitas di Indonesia diantaranya Coventry University, De Montfort University, University of Dundee, University of East London, Exeter University, University of Glasgow, Goldsmiths University, University of Hull, King's Collage London, Lancaster University, University of London, University of Sussex, dan University of Warwick.