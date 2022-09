JAKARTA - Majas merupakan salah satu bentuk gaya bahasa untuk membentuk suasana dalam sebuah kalimat agar semakin hidup.

Dengan pengertian lain, majas adalah sebuah bahasa kiasan yang mampu menghidupkan sebuah tulisan dan menimbulkan konotasi tertentu.

Majas umumnya digunakan dalam penulisan karya sastra, termasuk pada puisi dan prosa.

Penggunaan majas yang tepat akan membantu pembaca untuk memahami makna yang ada dalam sebuah kalimat.

Dalam bahasa Indonesia, terdapat banyak sekali jenis majas. Salah satunya yaitu majas hiperbola, seperti yang akan kita bahas saat ini.

Majas Hiperbola

Majas hiperbola adalah sebuah majas yang pengungkapannya dilebih-lebihkan dari kenyataan sehingga kenyataan tersebut menjadi tidak masuk akal.

Contohnya, “Tubuhnya kurus kering”, maksud dari “kurus kering” dalam kalimat tersebut adalah sebuah ungkapan hiperbola yang berarti tubuhnya sangat kurus.

Majas satu ini termasuk kedalam jenis majas perbandingan.

Majas perbandingan ini sendiri adalah majas yang membandingkan atau menyandingkan antara satu objek dengan objek lainnya.

Selain Hiperbola, yang termasuk ke dalam majas perbandingan ini yaitu alegori, metafora, metonimia, litotes, pars pro toto, totem pro parte, dan eufimisme.

Majas hiperbola ini memiliki ciri khas yang membuatnya berbeda dari majas lainnya. Berikut ciri-ciri majas hiperbola, yaitu:

1. Gaya bahasa yang dilebih-lebihkan, sehingga sesuatu yang disampaikan menjadi tampak lebih besar dari kenyataan.

2. Gaya bahasa yang di dramatisir

3. Gaya bahasa yang tidak masuk akal

4. Gaya bahasa yang bisa mempengaruhi pendengar atau pembaca

Contoh Majas Hiperbola

Berikut terdapat 15 contoh majas hiperbola.

1. Hatiku hancur berkeping-keping saat melihat kau bersama dia.

2. Kulitmu seputih susu

3. Lihatlah pakaian kotor yang tak pernah kau cuci itu sudah menumpuk setinggi gunung.

4. Ketegangan dari film Pengabdi Setan sukses mengguncang dunia.

5. Saat ini harga bbm membumbung tinggi, banyak rakyat protes ikut turun ke jalan.

6. Larinya secepat kilat.

7. Dasar laki-laki buaya.

8. Hanya dengan satu kali kedipan mata, Ann sudah dimabuk kepayang.

9. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam.

10. Pujian itu membuatnya besar kepala.

11. Tangisan ibu terasa sangat menyayat hati.

12. Rasanya jiwa di dalam diriku ikut terbakar kala Bung Karno menyerukan kata ‘Merdeka!’.

13. Ketika lagu All Too Well dibawakan oleh Taylor Swift, aku langsung terhipnotis dan ikut bernyanyi sepenuh hati.

14. Dengan berapi-api ia mulai menyampaikan aspirasinya di depan umum.

15. Jangan pernah kau percaya setiap kata yang diucapkan oleh mulut berbisa perempuan itu.

Itulah 15 contoh majas hiperbola dan ciri-cirinya yang dapat kamu pelajari.