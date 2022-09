XAVIERA Putri merupakan mahasiswi penerima beasiswa dari pemerintah Korea Selatan yang juga merupakan seorang konten kreator. Selain menjalani kegiatan kampusnya, Xaviera aktif membuat konten seru dan edukatif di YouTube Channel miliknya.

Xaviera juga seorang mahasiswi di KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology) yang merupakan kampus No. 1 di Korea Selatan dalam bidang Engineering dan IT. Remaja kelahiran tahun 2001 ini mengambil 2 major sekaligus yaitu Computer Science dan Business & Technology Management.

Setelah menghabiskan liburan semesternya di Seoul, pada video yang diunggah tanggal 8 September 2022 ini, Xaviera membagikan vlog kesibukan dirinya mempersiapkan semester baru di kampus!

Persiapan Xaviera didominasi oleh belanja alat tulis, serta berkumpul bersama teman-teman untuk makan siang bersama, shopping, hingga foto-foto bersama sebelum kembali menjalani rutinitas sebagai mahasiswi yang super sibuk di kampus Korea.

Xaviera juga sempat melakukan sebuah meeting di Seoul yang jaraknya memakan waktu kurang lebih 2 jam dari tempat tinggalnya di Daejeon menggunakan bus.

โ€œHabis meeting beberapa jam (di Seoul) harus balik ke Daejeon lagi. Dari Seoul ke Daejeon kira-kira dua jam naik bus. Cape juga ternyata bun bolak-balik Kota,โ€ tulis Xaviera dalam videonya. Tak sampai di situ, keesokan harinya, ia bersama mahasiswi asal Indonesia lain bernama Biadonut pergi ke toko alat tulis untuk membeli keperluan belajar seperti buku tulis, pulpen, dan lainnya. Dilanjutkan dengan jalan-jalan di area kampus, makan malam, dan jajan di supermarket. Buat yang penasaran dengan keseruan Xaviera dalam vlog persiapan semester baru, langsung aja cek videonya hanya di YouTube Channel xaviera putri, ya!