SOLO - Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menjalin kerja sama internasional dengan The University of Newcastle, Australia.

Hal ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) secara luring di Ruang Sidang 2 Gedung dr. Prakosa UNS, Kamis (11/8/2022).

Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh Rektor UNS, Profesor Jamal Wiwoho yang didampingi Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama, Bisnis dan Informasi, Profesor Sajidan dan Pro Vice-Chancellor, Global Partnerships of the University of Newcastle Australia, Profesor Caroline Chan yang didampingi oleh Mr. Bret Sutcliffe, Transnational Education Manager, Global Engagement and Partnerships.

Penandatanganan ini turut dihadiri oleh Wakil Rektor Riset dan Inovasi UNS, Profesor Kuncoro Diharjo dan Wakil Rektor Umum dan Sumber Daya Manusia, Profesor Bandi serta wakil dekan dari beberapa fakultas yang ada di UNS.

Kerja sama ini akan berlangsung selama tiga tahun hingga 31 Desember 2025.

Bentuk dari kerja sama tersebut antara lain pertukaran dosen, pengembangan proyek penelitian, pertukaran mahasiswa, shortcourse, transfer SKS hingga program gelar ganda atau double degree.

Dalam sambutannya, Profesor Jamal menyampaikan apresiasi terhadap kerja sama yang resmi dilakukan oleh kedua institusi tersebut. “Terima kasih telah memilih UNS sebagai universitas partner. Semoga dengan kerja sama ini dapat memberi manfaat bagi kita semua,” tutur Profesor Jamal. Sementara itu, Profesor Caroline Chan juga mengapresiasi langkah UNS dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan yang diukur melalui pemeringkatan internasional. “Hari ini merupakan langkah awal bagi kita semua. Semoga kerja sama ini bisa bermanfaat, baik bagi institusi maupun bagi mahasiswa dan dapat berjalan secara berkelanjutan,” kata Profesor Caroline.