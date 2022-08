SOLO - Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta mencanangkan kerja sama dengan Kansas State Univesity, Amerika Serikat.

Kedua belah pihak sedang dalam penjajakan kemungkinan kerja sama dengan melakukan diskusi kelompok terpumpun (focus group discussion) pada Rabu (10/8/2022) di Taiwan Corner, UPT Perpustakaan UNS.

Dalam diskusi tersebut hadir secara langsung Cary Chappell, instructor and curriculum chair Kansas State University, Amerika Serikat.

Kehadiran Cary disambut baik oleh jajaran pengelola di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kerja sama dan Layanan Internasional (KLI).

Beberapa pihak dari UPT KLI yang hadir yakni Koordinator Wilayah Amerika dan Oceania, Feri Setyowibowo; Koordinator Wilayah Asia dan Timur Tengah, Dr. Anif Jamaluddin; Koordinator Wilayah Eropa dan Afrika, Dimas Rahadian, Ph.D.

Diskusi juga dihadiri oleh perwakilan dosen program studi (prodi) Bahasa Inggris UNS.

Prodi D-3 Bahasa Inggris diwakili oleh Nur Saptaningsih, M.Hum., S-1 Sastra Inggris diwakili oleh Dr. Fitria Akhmerti Pramasista, S.S., M.A., dan S-2 Bahasa Inggris, Dr. Nur Arifah Drajati, M.Pd.

Koordinator Wilayah Amerika dan Oceania, Feri Setyowibowo menyambut baik ajakan kerja sama Kansas State University dengan UNS.

Ajakan tersebut akan ditindaklanjuti lebih jauh apa saja yang dapat dikerjasamakan antara dua belah pihak.

β€œIni kesempatan kerja sama yang bagus. Mari kita diskusikan lebih jauh apa saja yang kira-kira dapat dibuat kerja sama untuk memajukan universitas masing-masing,” ujar Feri.

Sementara itu, Cary Chappell juga sangat antusias dengan kerja sama ini. Cary mengatakan bahwa UNS dan Kansas State University sudah menjalin kerja sama secara tidak langsung sejak 2018 lalu.

Pada 2019 lalu mahasiswa dari Fakultas Pertanian juga pernah magang di sana untuk melakukan penelitian. Namun, rencana kerja sama antara UNS dan Kansas State University buyar karena pandemi Covid-19.

β€œPandemi merusak hubungan yang sebelumnya sempat terjalin. Untuk itu, kami mencoba untuk memperbaiki hubungan dengan menjajaki kerja sama lagi sehingga animo mahasiswa internasional kembali meningkat,” jelasnya.

Dalam diskusi tersebut Cary menyebutkan beberapa skema kerja sama yang dapat dikerjasamakan.

Skema-skema tersebut di antaranya kursus singkat (short course), kursus daring (online course) dengan angka kredit, kursus daring (online course) tanpa angka kredit, conversation class with native speakers, dan beasiswa bagi mahasiswa internasional.

Cary juga tidak menutup kemungkinan skema-skema kerja sama lainnya.