MALANG - Persyarakatan memasuki perkuliahan di Diploma III Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya (UB) viral dan menuai kontroversi.

Pasalnya, persyaratan good looking untuk menjadi mahasiswa D3 bisa diartikan berbagai sudut.

Unggahan good looking itu pertama kali diunggah oleh akun Twitter @sbmptnfess pada Senin kemarin (11/7/2022) dan viral beredar.

Pihak Universitas Brawijaya (UB) melalui Departemen Bisnis dan Hospitality Fakultas Vokasi pun angkat bicara memberikan penjelasan mengenai good looking yang dimaksudkan.

Menurut Ketua Departemen Bisnis dan Hospitality Fakultas Vokasi San Rudianto, pendidikan vokasi yang di Universitas Brawijaya diberlakukan sistem link and match dengan bidang industri.

Hal ini membuat seluruh persyaratan menjadi mahasiswa D3 di Universitas Brawijaya menerapkan standar industri.

"Kalau di kami karena vokasi ini link and match yang nanti menghasilkan semua terserap industri, dalam perbankan itu kualifikasi bisa dilihat penerimaan seperti itu, itu yang salah satunya kita pakai," ucap San Rudianto ditemui MNC Portal, pada Selasa pagi (12/7/2022) di Gedung Rektorat Universitas Brawijaya.

Namun Rudianto menyatakan, persyaratan good looking bukanlah satu-satunya persyaratan utama.

Pasalnya mahasiswa yang akan masuk ke D3 UB harus menjalani tulis selain melampirkan rapot di jenjang SMA sederajatnya.

"Sebagai tambahan selain yang tadi ada tes tulis, kalau ini kebetulan yang jalur raport. Kedua ada tes performa istilahnya, performa itu ya dinilai anaknya disuruh jalan dilihat itu bagian dari ini," ungkapnya.

Maka istilah good looking dikatakan Rudianto dalam dunia industri bisa diartikan proporsional dan pintar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Pasalnya persyaratan good looking juga menjadi bagian dari persyaratan masuk perbankan.

Apalagi mereka para mahasiswa sudah menjalani magang di beberapa bank dan tempat kerja di semester tiga, yang persyaratannya disesuai dengan persyaratan kebutuhan dunia kerja.

"Harus proporsional, jadi good looking itu bukan berarti itu harus cantik dan ganteng itu nggak, tapi dari sisi proporsional enak dilihat, smart, titik smart itu bisa dikatakan good looking, anak ini cara ngomong enak, pembawaannya bahasa tubuhnya itu bagian dari good looking," jelasnya.

Persyaratan good looking disebut San Rudianto telah ada sejak awal Vokasi berdiri sewaktu masih menjadi program Vokasi di tahun 2012.

Artinya persyaratan ini sudah 10 tahun ditetapkan di Program Vokasi Universitas Brawijaya dan tidak terjadi permasalahan apa-apa.

"(Diterapkan persyaratannya) Sejak 2012 karena kebutuhan industri, kalau ibaratnya mreka minta kopi dikasih teh kan tertolak, karena kerjasama vokasi gitu, kalau tidak terserap industri jadi persoalan nanti," pungkasnya.