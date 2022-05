JAKARTA - Berikut ini adalah syarat-syarat beasiswa LPDP Bidang Metalurgi dan Sains yang sudah dibuka.

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menawarkan beasiswa bagi calon mahasiswa khusus bidang metalurgi dan sains material.

Beasiswa ini adalah hasil kerja sama Kemenko Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves).

Ditujukan untuk menciptakan SDM unggulan Indonesia guna mewujudkan visi besar bangsa menjadi pengelola kekayaan material di negeri sendiri.

Beasiswa sudah dibuka sejak 20 Mei 2022 dan akan ditutup pada 5 Juni 2022 mendatang.

Terbuka untuk program Magister Bidang Metalurgi dan Sains Material di Central South University (CSU) Tiongkok selama tiga tahun.

Program

Beasiswa pendanaan selama 3 tahun studi di bidang metalurgi dan sains material antara LPDP, Kemenkomarves, Central South University (CSU), dan GEM Company Ltd. Universitas School of Metallurgy and Environment di Central South University (CSU) Tiongkok.

Program terbagi ke dalam dua kelas yakni New Energy Material Class dan Comprehensive Utilization of Resources Class.

Target Pendaftar

1. Masyarakat Umum

2. Aparatur Sipil Negara (ASN)

3. Diutamakan lulusan program studi Kimia, Teknik Kimia, Fisika, Material Science, Teknik Material, Metalurgi, Teknik Pertambangan, Teknik Mesin, Teknik Industri, Teknik Produksi, dan Teknik Manufaktur.

Persyaratan Usia - 35 tahun untuk masyarakat umum - 37 tahun untuk PNS (42 tahun untuk PNS dengan jabatan fungsional: peneliti, perekayasa, pendidik) IPK: 3.00 pada skala 4.00 Bahasa - Peserta menyampaikan sertifikat TOEFL IBT 85/IELTS 6.0 - Jika syarat kemampuan Bahasa Inggris pada poin a belum terpenuhi, pendaftar tetap dapat mengikuti seluruh rangkaian proses seleksi LPDP - Pendaftar yang telah ditetapkan sebagai penerima beasiswa LPDP harus menyampaikan kembali syarat kemampuan bahasa Inggris TOEFL IBT 85 atau IELTS 6.0 kepada LPDP sebelum penandatangan Surat Pernyataan (SP) dan Pengajuan Letter of Guarantee (loG) - Jika poin c tidak terpenuhi, maka komponen pendanaan beasiswa LPDP tidak dapat dilaksanakan. Tahap dan Jadwal Seleksi 1. Pembukaan: 20 Mei-5 Juni 2022 2. Seleksi Administrasi: 6 Juni-9 Juni 2022 3. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi: 12 Juni 2022 4. Seleksi Substansi: 13-17 Juni 2022 5. Pengumuman dan Hasil Seleksi Substansi: 20 Juni 2022. Pendaftaran beasiswa bidang metalurgi dan sains material ini dapat dilakukan di laman https://beasiswalpdp.kemenkeu.go.id.