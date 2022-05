JAKARTA - Sejumlah PTN yang buka program double degree menjadi nilai tambah yang diperhitungkan mahasiswa ketika memutuskan akan kuliah.

Double Degree adalah program kuliah yang memungkinkan mahasiswa untuk mendapatkan dua gelar sekaligus. Dua gelar ini didapat dari perguruan tinggi asal dan mitra.

Di Indonesia ada beberapa PTN yang membuka program double degree, berikut adalah kampus negeri yang membuka program double degree untuk mahasiswa baik jenjang S1 maupun S2.

1. Universitas Padjadjaran (Unpad)

Double Degree/Twinning Program ada di jurusan

- S1 Sastra Indonesia 2+2 dengan Youngsan University Republik Korea

- S1 Dokter dengan University Kebangsaan Malaysia

- S2 Manajemen Ilmu Lingkungan dengan Twente University Belanda

- S2 Manajemen Ilmu Lingkungan dengan Mie University Jepang

- S2 MSc Degree Program on Medical Anthropology and Ethnobotany

- S2 MA Course on Community Health

2. Universitas Indonesia

Universitas Indonesia (UI) membuka program double degree melalui program Kelas Internasional (KI). Program studi yang tersedia di UI untuk Kelas Internasional meliputi tiga rumpun.

1. Rumpun Ilmu Kesehatan

- Program Sarjana Kedokteran (KKI)

2. Rumpun Sains dan Teknologi

- Program Sarjana Arsitektur (KKI)

- Program Sarjana Teknik Elektro (KKI)

- Program Sarjana Teknik Kimia (KKI)

- Program Sarjana Teknik Mesin (KKI)

3. Rumpun Sosial dan Humaniora

- Program Magister Ilmu Ekonomi (KKI)

- Program Magister Ilmu Manajemen (KKI)

- Program Sarjana Akuntansi (KKI)

- Program Sarjana Ilmu Ekonomi (KKI)

3. Institut Teknologi Bandung

Informasi dari situs Admission ITB, saat ini Magister Administrasi Bisnis (MAB), Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB menyediakan program double degree di enam perguruan tinggi mitra, dengan bidang studi sebagai berikut:

1. University of Queensland - UQ Business School (Australia)

- Master in Business

2. Boston University - MET International (Amerika Serikat)

- Master of Science in Applied Business Analytics

- Master of Science in Financial Management

- Master of Science in Global Marketing Management

- Master of Science in Project Management

- Master of Science in Supply Chain Management

- Master of Science in Enterprise Risk Management

- Master of Science in Administrative Studies

3. Fordham University (Amerika Serikat)

- Master of Science in Global Finance

4. University of Glasgow - Adam Smith Business School (Inggris)

- Master of Science in Financial Technology

- Master of Science in International Human

- Resource Management and Development

- Master of Science in International

- Management and Design Innovation

- Master of Science in Finance and Management

5. University of Hull - Business School (Inggris)

- Master of Science in Accounting and Finance

- Master of Science in Advertising and Marketing

- Master of Science in Business Management

- Master of Science in Financial Management

- Master of Science in Logistics and Supply Chain Management

- Master of Science in Marketing Management

6. Universiti Sains Malaysia - Graduate School of Business (Malaysia)

- ASEAN Master of Business Administration

4. Universitas Airlangga Universitas Airlangga (UNAIR) menyediakan program double degree atau kelas internasional. untuk tujuh fakultas dengan sembilan program studi. 1. Fakultas Kedokteran - Kedokteran 2. Fakultas Kedokteran Gigi -Kedokteran Gigi 3. Fakultas Kedokteran Hewan - Kedokteran Hewan 4. Fakultas Hukum - Hukum 5. Fakultas Farmasi - Farmasi 6. Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Akuntansi - Manajemen - Ekonomi Islam 7. Fakultas Psikologi - Psikologi 5. Institut Teknologi Sepuluh Nopember Program International Undergraduate Program (IUP) disiapkan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) untuk mahasiswa yang ingin mendapatkan gelar ganda. Program ini antara lain di jurusan: - Statistics - Mechanical Engineering - Chemical Engineering - Physical Engineering - Systems and Industrial Engineering - Material Engineering - Civil Engineering - Architecture - Environmental Engineering - Regional and Urban Planning - Geomatics Engineering - Geophysics Engineering - Naval Architecture and Shipbuilding Engineering - Electrical Engineering - Informatics - Information Systems - Physics - Business Management 6. Universitas Gadjah Mada Program double degree melalui International Undergraduate Program (IUP) di kampus ini ada di beberapa fakultas, misalnya Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) dan Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi (JTETI). Program ini berlangsung sekitar 1-2 tahun di luar negeri setelah menyelesaikan tahun kedua atau ketiga studi di FEB UGM. Berikut ini adalah daftar program studi double degree di UGM 1. The University of Melbourne, Australia - Accounting - Business - Economics - Finance - Management - Marketing 2. Erasmus School of Economics, Erasmus University of Rotterdam (ESE-EUR) - Financial Economics - Financial Accounting - Accounting and Finance - Economics of Management and Organization - Industrial Dynamics Strategy - Policy Economics - International Economics - Management Accounting - Marketing - Urban, Port, and Transport Economics 3. University of Groningen - International Business (IB) - International Business and Economics (eco) 4. Rotterdam School of Management, Erasmus University of Rotterdam (RSM-EUR) - International Business Administration 5. Saxion University of Applied Sciences - International Business School (man.eco) - School of International Finance and Accounting (acc) 6. Hochschule Pforzheim University of Applied Sciences - International Marketing - International Business 7. Hochschule Osnabrück, University of Applied Sciences -Bachelor of Arts (B.A.) - International Management 8. ESC Clermont - International Management (BIM) 9. Toulouse Business School - International Management 10. University of Hull United Kingdom - Accounting - Business Economics - Management