JAKARTA - Beberapa kampus di Singapura menjadi pilihan mahasiswa Indonesia untuk belajar. Berkuliah di Singapura rupanya cukup banyak diminati mahasiswa Indonesia, mengingat biaya hidup di sana cukup terjangkau dibandingkan dengan biaya hidup di negara-negara Eropa.

Selain itu untuk ke Singapura pun hanya memakan waktu satu setengah jam dengan pesawat, sehingga lebih mudah untuk bolak-balik ke Tanah Air. Berikut merupakan kampus-kampus di Singapura yang jadi incaran mahasiswa Indonesia.

• Nanyang Technological University (NTU)

Universitas yang didirikan pada tahun 1955 ini berlokasi di barat daya Singapura. Nanyang Technological Universitas (NTU) merupakan salah satu universitas yang memiliki banyak mahasiswa asal Indonesia.

Selain dikenal dengan kualitas pendidikan yang tidak perlu diragukan, kampus ini juga menyediakan beasiswa untuk para mahasiswa. Hal ini yang membuat sejumlah pelajar Indonesia mengincar untuk berkuliah di sana. Jurusan yang tersedia pada kampus ini ialah di bidang sains, bisnis, teknik, dan kedokteran.

• National University of Singapore (NUS)

Universitas ini merupakan universitas tertua dan paling besar di Singapura. National University of Singapore (NUS) menjadi salah satu kampus unggulan di Asia dan dunia. Sistem perkuliahan di NUS memungkinankan mahasiswanya lulus lebih cepat, yakni dengan mengambil lebih banyak modul pada satu semester.

Kampus ini juga menyediakan beasiswa, sehingga banyak diminati oleh para pelajar Indonesia. Di kampus ini tersedia beraga fakultas, di antaranya Faculty of Art and Social Sciences, School of Computing, School of Design and Environment, dan Faculty of Science.

• Singapore University of Technology and Design Singapore University of Technology and Design berkolaborasi dengan Massachusetts Institute of Technology (MIT) dari Amerika Serikat dan Zhejiang University (ZJU) dari China untuk menyatukan ilmu Barat dan Timur. Universitas ini baru beroperasi pada tahun 2012. Kampus ini juga telah menjalin kerja sama dengan ITB. Menurut UniRank, kampus ini menduduki peringkat keempat sebagai universitas terbaik di Singapora. Mutu pendidikan yang berkualitas serta adanya beasiswa untuk mahasiswa, membuat para mahasiswa Indonesia tertarik untuk kuliah di sini. Tersedia berbagai jurusan di universitas ini, seperti arsitektur dan bangunan, ilmu komputer, ilmu sosial dan media, dan bisnis dan manajemen. • Singapore Management University Singapore University of Social Science berlokasi di Jl Bras Basah Park, distrik Singapura. Berdiri pada tahun 2000, kampus ini memiliki beberapa jurusan, antara lain manajemen, ekonomi, hukum dan ilmu sosial, serta sistem informasi. Universitas ini merupakan salah satu universitas terkemuka di dunia. Pada tahun 2008, kampus ini diakui di Singapore Education Awards karena menarik lebih banyak siswa asing yang berprestasi secara akademis di Singapura. Pada Maret 2009, kampus ini menjadi tuan rumah terbaik bagi siswa internasional yang belajar di Singapura. Singapore Management University juga menyediakan beasiswa berupa pembebasan biaya kuliah serta tunjangan sekitar SGD5.800 atau Rp6juta. Hal ini yang kemudian membuat banyak mahasiswa Indonesia ingin berkuliah di sana. *Melansir dari berbagai sumber, Maria Alexandra Fedho/Litbang MPI