JAKARTA - Universitas yang tersebar di dunia kini mencapai 25.000 jumlahnya. Di antaranya, terdapat universitas yang dibangun di atas tanah dengan luas mencapai puluhan ribu hektar.

Berikut beberapa universitas terluas di dunia dengan capaian luas areal hingga puluhan ribu hektar.

1. Berry College

Berry College merupakan perguruan tinggi seni liberal di Mount Berry, Georgia, Amerika Serikat. Memiliki luas sebesar 27.000 acres atau sekira 10.927 hektare, Berry College diklaim sebagai kampus terbesar di dunia. Universitas ini didirikan pada tahun 1902 silam.

2. United States Air Force Academy

Berdiri pada tahun 1954, United States Air Force Academy menjadi salah satu universitas terbesar di AS. Berlokasi di utara Colorad, universitas ini memiliki luas sekitar 18.455 acres atau 7.468 hektare.

United States Air Force Academy adalah program pendidikan empat tahun yang memberikan pengetahuan dalam mengembangkan kemampuan dan kepemimpinan yang dibutuhkan taruna untuk menjadi perwira reguler.

3. University of the South

Universitas of the South merupakan sekolah tinggi Seni Liberal Episkopal di Sewanee, Tennessee. Melansir Us News, Universitas of the South memiliki luas areal 5261 hektare. Universitas yang didirikan pada tahun 1857 ini mencatat total pendaftaran sarjana 1.716 pada periode musim gugur 2020.

4. G. B. Pant University of Agriculture

Universitas yang dikenal sebagai Universitas Pantnagar ini diresmikan oleh Jawaharlal Nehru pada 17 November 1960. Universitas ini merupakan universitas pertanian pertama di India. G. B. Pant University of Agriculture berada di tanah seluas 5124 hektare, di kawasan Pantnagar, Uttarakhand, India.

