NEIL Town Stephenson lahir di Fort Meade, Maryland, Amerika Serikat, 31 Oktober 1959. Dia adalah penulis Amerika Serikat yang dikenal dengan karya fiksi yang spekulatif. Karya-karyanya bervariasi, mulai dari kategori fiksi ilmiah, fiksi sejarah, maximalism, cyberpunk, hingga postcyberpunk. Dia juga mengeksplorasi bidang-bidang seperti matematika, kriptografi, filsafat, mata uang, serta sejarah sains.

Selain itu Stephenson juga menulis artikel nonfiksi tentang teknologi yang telah dipublikasikan oleh Wired Magazine. Stephenson juga pernah bekerja paruh waktu sebagai penasihat untuk Blue Origin, sebuah perusahaan roket milik Jeff Bezos.

Stephenson berasal dari keluarga ilmuwan. Ibunya bekerja di laboratorium biokimia, sedangkan sang ayah merupakan seorang profesor biokimia. Stephenson menyelesaikan studinya di Universiton Boston pada 1981 dengan gelar B.A. Dia memulai kariernya pada 1979 di Universitas Boston sebagai asisten pengajar di jurusan Fisika.

Neal Stephenson adalah penulis dari tiga volume epik sejarah "The Baroque Cycle" (Quicksilver, The Confusion, dan The System of the World), Cryptonomicon, The Diamond Age, Snow Crash, dan Zodiac. Istilah Metaverse pertama kali muncul dalam novel karya Neal Stephenson berjudul Snow Crash pada 1992.

Pada novel Snow Crash diceritakan mengenai seorang pengantar pizza sekaligus peretas bernama Hiro yang menjadikan Metaverse sebagai pelarian.Dalam Metaverse, Hiro banyak menghabiskan waktunya untuk menjelahi dunia virtual.

Metaverse merupakan ruang digital yang dapat diakses manusia menggunakan kacamata realitas virtual. Metaverse memungkinkan setiap individu untuk bergerak, berbicara, hingga melakukan kegiatan dengan bebas. Termasuk juga melakukan jual beli properti dan karya seni.

