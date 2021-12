JAKARTA - Beasiswa Indonesia Maju Angkatan I yang dibuat oleh Kemendikbudristek untuk jenjang pendidikan S1 ke Luar Negeri, sudah dibuka sejak tanggal 28 November 2021 hingga 3 Desember 2021.

Jangan sampai ketinggalan kesempatan ini ya buat kamu yang ingin kuliah di luar negeri, dan biaya ditanggung pemerintah. Berikut daftar 36 universitas terbaik dunia yang sudah ditetapkan dalam Program Beasiswa Indonesia Maju Angkatan I (Reguler):

1. Australian National University (ANU)

2. Brown University

3. California Institute of Technology (Caltech)

4. Carnegie Mellon University

5. Colorado School of Mines

6. Columbia University

7. Cornell University

8. Curtin University**

9. Harvard University

10. Imperial College London*

11. Johns Hopkins University (JHU)

12. Massachusetts Institute of Technology (MIT)

13. Nanyang Technological University (NTU)

14. National Taiwan University (NTU)

15. National University of Singapore (NUS)

16. Northwestern University

17. Peking University**

18. Princeton University

19. Stanford University

20. The University of New South Wales (UNSW Sydney)**

21. The University of Queensland

22. The University of Western Australia

23. Tsinghua University*

24. University College London (UCL)**

25. University of British Columbia (UBC)

26. University of Chicago (UChicago)

27. University of Edinburgh

28. University of Hong Kong (HKU)

29. University of Illinois at Urbana-Champaign

30. University of Melbourne**

31. University of Michigan-Ann Arbor (UMich)

32. University of Pennsylvania (UPenn)

33. University of Tokyo (UTokyo)**

34. University of Toronto (U of T)

35. Yale University

36. Zhejiang University**

Dijelaskan dalam Booklet Indonesia Maju, bahwa secara general perguruan tinggi di negara-negara berikut hanya terbuka untuk siswa dengan kurikulum International Baccalaureate atau Cambridge A-level: Britania Raya, Tiongkok, Jepang dan Australia.

Bagaimana? Sudah tertarik dengan program baru Kemendikbud? Jangan lupa daftarkan diri kamu segera.