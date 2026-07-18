Deretan Prestasi Fathimah Azzahra, Wakil Ketua BEM UI yang Jadi Sorotan Usai Adu Argumen MBG

NAMA Fathimah Azzahra yang merupakan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) tengah menjadi perhatian publik. Dia ramai disorot usai potongan video perdebatan terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) viral di media sosial.

Di balik sorotan tersebut, Fathimah juga dikenal sebagai mahasiswa berprestasi yang aktif di bidang akademik maupun organisasi. Seperti apa rekam jejaknya? Mari mengulas bersama dalam artikel ini.

1. Mahasiswi Kedokteran

Fathimah Azzahra merupakan mahasiswa Program Sarjana Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI). Ia diterima sebagai mahasiswa UI melalui jalur Talent Scouting pada Program Kelas Khusus Internasional (KKI) setelah menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 3 Depok.

Selama menjalani perkuliahan, Fathimah menunjukkan capaian akademik. Hal ini sejalan dengan aktivitasnya di organisasi kemahasiswaan.

2. Juara I Kompetisi Riset Nasional

Salah satu prestasi akademik yang berhasil diraih Fathimah adalah juara I dalam kompetisi riset nasional The 17th Liver Update. Pencapaian itu diraihnya pada Mei 2025.

Prestasi tersebut diraih bersama tim penelitinya dalam ajang ilmiah yang mempertemukan mahasiswa dan peneliti dari berbagai perguruan tinggi untuk mempresentasikan hasil riset di bidang kesehatan. Keberhasilan itu menjadi salah satu pencapaian penting selama menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran UI.

Tak sampai di situ, selain ikut kompetisi ilmiah, Fathimah juga aktif dalam berbagai kegiatan yang mendukung pengembangan ilmu kedokteran. Pada 2024, ia dipercaya sebagai Head of Community of Neuroscience and Psychiatry (CORE) FKUI, sebuah komunitas akademik yang berfokus pada pengembangan pengetahuan di bidang neurologi dan psikiatri. Peran tersebut menunjukkan keterlibatannya dalam kegiatan ilmiah di luar ruang perkuliahan.