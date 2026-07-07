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Penyebab Sabrina Chairunnisa Mundur dari Program S3 UI, Lanjut Kuliah di New York?

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 07 Juli 2026 |15:13 WIB
Penyebab Sabrina Chairunnisa Mundur dari Program S3 UI, Lanjut Kuliah di New York?
Sabrina Chairunnisa mundur dari program S3 UI. (Foto: Instagram/@Sabrinachairunissa_)
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SELEBRITI Sabrina Chairunnisa mengumumkan telah mengundurkan diri dari Program Doktor (S3) Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia (UI). Penyebabnya pun terungkap.

Sabrina ternyata mengambil keputusan itu karena akan melanjutkan pendidikannya di luar negeri. Tepatnya, dia akan tempuh pendidikan di New York, Amerika Serikat.

Potret Sabrina Chairunnisa

1. Sabrina Chairunnisa Mundur dari Program S3 UI

Sabrina Chairunnisa membagikan kabar mengejutkan melalui Instagram pribadinya pada Selasa (7/7/2026). Ia mengunggah surat pengunduran diri dari Program Studi Doktor (S3) Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia.

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Sabrina memutuskan mengundurkan diri karena akan pindah ke New York dan meneruskan studi di sana. Sabrina juga mengunggah potret kenangannya saat menjadi mahasiswa.

Unggahan itu disertai caption emosional tentang keputusan besar yang telah lama ia tunda.

“Hari yang telah lama kutunda akhirnya tiba. Sulit untuk melepaskan sesuatu yang pernah sangat berarti, tetapi terkadang melangkah maju berarti memiliki keberanian untuk memilih jalan yang berbeda,” tulis Sabrina.

 

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