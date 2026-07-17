Daftar Jurusan Kuliah yang Paling Banyak Dicari di Industri Migas

Daftar Jurusan Kuliah yang Paling Banyak Dicari di Industri Migas. (Foto: Freepik)

DAFTAR jurusan kuliah yang paling banyak dicari di industri migas atau minyak dan gas menarik diulas. Sebab, industry migas masih menjadi salah satu sektor strategis yang menawarkan beragam peluang karier.

Meski dunia mulai beralih ke energi terbarukan, kebutuhan akan tenaga profesional di sektor migas tetap tinggi. Ada eksplorasi, produksi, pengolahan, hingga aspek hukum dan lingkungan.

Tak hanya lulusan teknik, industri ini juga membutuhkan tenaga ahli dari berbagai disiplin ilmu. Apa saja?

Dilansir dari College Consesnsus, berikut daftar jurusan kuliah yang paling banyak dicari di industri migas:

1. Teknik Perminyakan

Teknik Perminyakan menjadi jurusan yang paling identik dengan industri migas. Lulusannya bertugas merancang dan mengembangkan metode paling efisien untuk menemukan serta mengekstraksi minyak dan gas dari bawah permukaan bumi.

Prospek kariernya meliputi drilling engineer, reservoir engineer, production engineer, petrophysicist, hingga surface facilities engineer. Selain menguasai ilmu teknik, lulusan jurusan ini juga dituntut memahami aspek keselamatan kerja dan pengelolaan sumber daya.

2. Teknik Mesin

Lulusan Teknik Mesin memiliki peran penting dalam merancang, mengembangkan, dan memelihara berbagai peralatan yang digunakan dalam proses pengeboran maupun pengolahan migas.

Peluang kariernya antara lain sebagai maintenance engineer, equipment engineer, design engineer, hingga quality control engineer yang memastikan seluruh peralatan bekerja sesuai standar keselamatan.

3. Teknik Elektro

Operasional kilang maupun rig pengeboran sangat bergantung pada sistem kelistrikan yang andal. Karena itu, lulusan Teknik Elektro banyak dibutuhkan untuk merancang, mengelola, dan memelihara sistem kelistrikan serta instrumen di fasilitas migas.

Keahlian dalam sistem tenaga listrik, kontrol, dan otomasi menjadi nilai tambah di bidang ini.

4. Teknik Kimia

Teknik Kimia menjadi salah satu jurusan favorit perusahaan migas karena berhubungan langsung dengan proses pengolahan minyak mentah menjadi berbagai produk turunan.

Lulusannya dapat berkarier sebagai process engineer, safety engineer, quality control, peneliti laboratorium, maupun engineer di kilang dan industri petrokimia.

5. Teknik Lingkungan

Kesadaran terhadap perlindungan lingkungan membuat kebutuhan akan lulusan Teknik Lingkungan terus meningkat. Mereka bertugas memastikan seluruh aktivitas perusahaan mematuhi regulasi lingkungan, mulai dari pengelolaan limbah, pengendalian pencemaran, hingga analisis dampak lingkungan.

Profesi ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara kegiatan industri dan kelestarian lingkungan.