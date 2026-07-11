Profil dan Pendidikan Irjen Totok Suharyanto, Kakortas Polri yang Pimpin Penggeledahan Terkait Kasus Tipikor

Profil dan Pendidikan Irjen Totok Suharyanto, Kakortas Polri yang Pimpin Penggeledahan Terkait Kasus Tipikor (Foto: ist)

JAKARTA – Nama Irjen Pol. Totok Suharyanto tengah menjadi perhatian publik setelah memimpin sejumlah langkah penegakan hukum dalam penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi. Perwira tinggi Polri tersebut saat ini menjabat sebagai Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri.

Irjen Totok Suharyanto resmi menduduki jabatan sebagai Kepala Kortastipidkor Polri pada 27 Februari 2026, menggantikan Irjen Pol. Cahyono Wibowo. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana (Dirtindak) Kortastipidkor Polri.

Lahir di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 29 Oktober 1972, Totok merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1994. Selama lebih dari tiga dekade berdinas di Kepolisian Republik Indonesia, ia dikenal memiliki pengalaman panjang di bidang reserse, khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Riwayat Pendidikan

Untuk mendukung kariernya di bidang penyidikan, Totok menempuh berbagai pendidikan kepolisian dan pelatihan, antara lain:

Akademi Kepolisian (Akpol) 1994

KIBI (2001)

Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) (2003)

Basic Computer Investigation Training (BCIT), Bangkok (2006)

Environmental Law Enforcement Training Indonesia–Australia (2006)

Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Polri (2008)

Susjab Kapolres (2010)

Perjalanan Karier

Karier Totok Suharyanto dimulai sebagai Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Seiring waktu, ia dipercaya mengemban berbagai posisi strategis di lingkungan Polri, baik di tingkat kepolisian daerah maupun Mabes Polri.

Berikut riwayat jabatannya:

Kanit Jatanras Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat (1994)

Danton Tar Akpol (1998)

Dankie Tar Akpol (2000)

Kasat Reskrim Polres Malang Kota (2003)

Kasat Reskrim Polwil Malang (2005)

Wakapolres Malang Kota (2007)

Pamen Bareskrim Polri (2008)

Kasat Idik II Ditresnarkoba Polda Jawa Timur (2010)

Kapolres Trenggalek Polda Jawa Timur (2011)

Kapolres Malang Kota Polda Jawa Timur (2013)

Wadirreskrimsus Polda DIY (2015)

Dirreskrimsus Polda Gorontalo (2016)

Kasubdit IV Ditipidkor Bareskrim Polri (2017)

Analis Kebijakan Madya Bidang Pidkor Bareskrim Polri (2018)

Kasubdit II Ditipidkor Bareskrim Polri (2019)

Dirreskrimum Polda Jawa Timur (2020)

Waketbidkermadianmas STIK Lemdiklat Polri (2024)

Dirtindak Kortastipidkor Polri (2025)

Kepala Kortastipidkor Polri (2026)

Dengan pengalaman yang sebagian besar ditempa di bidang reserse dan pemberantasan korupsi, Irjen Totok Suharyanto kini memimpin Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri dalam menangani berbagai perkara korupsi yang menjadi perhatian publik.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

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