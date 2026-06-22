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8 Universitas Adu Gagasan Bangun Desa Wisata 

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Senin, 22 Juni 2026 |14:51 WIB
8 Universitas Adu Gagasan Bangun Desa Wisata 
8 Universitas Adu Gagasan Bangun Desa Wisata (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Ajang pengabdian masyarakat untuk mahasiswa memasuki fase krusial pada Genera-Z Berbakti 2026. 

Setelah menyaring lebih dari 260 proposal dari 98 perguruan tinggi di seluruh Indonesia, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menetapkan delapan tim terbaik yang berhak melaju ke babak final.

Para finalis kini bersiap memperebutkan kesempatan untuk menerapkan ide dan inovasi mereka secara langsung di desa wisata binaan Bakti BCA pada Juli hingga Agustus 2026. 

Delapan tim finalis berasal dari berbagai perguruan tinggi ternama, yakni Universitas Cenderawasih, Universitas Airlangga, Universitas Gadjah Mada, Universitas Padjadjaran, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, IPB University, Universitas Indonesia, dan BINUS University. 

Mereka akan bersaing untuk menjalankan program pengabdian di empat desa wisata binaan Bakti BCA, yaitu Desa Wisata Kreatif Terong di Belitung, Desa Wisata Situs Gunung Padang di Cianjur, Desa Wisata Patakbanteng di Wonosobo, serta Desa Wisata Kakaskasen Dua di Tomohon.

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