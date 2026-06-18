Kamboja Incar Kerja Sama Kampus dengan RI, Program Double Degree Bakal Dihidupkan Lagi

Kamboja Incar Kerja Sama Kampus dengan RI, Program Double Degree Bakal Dihidupkan Lagi (Foto: Okezone)

JAKARTA – Pemerintah Kamboja berupaya memperkuat kerja sama pendidikan tinggi dengan Indonesia, termasuk menghidupkan kembali program double degree atau gelar ganda yang sempat terhenti sejak pandemi Covid-19. Langkah tersebut menjadi salah satu fokus dalam Seminar Internasional Bridging ASEAN Member States Through Higher Education yang digelar MNC University di Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Kegiatan tersebut mempertemukan akademisi dan pemangku kepentingan pendidikan dari Indonesia dan Kamboja untuk membahas berbagai peluang kolaborasi lintas negara. Acara ini turut dihadiri perwakilan Kementerian Pendidikan Kamboja, Ith Vuthy.

Dalam sambutannya, Ith Vuthy mengungkapkan bahwa pihaknya ingin mengaktifkan kembali program gelar ganda antara perguruan tinggi Indonesia dan Kamboja yang sempat berhenti akibat pandemi.

Menurutnya, program tersebut pernah berjalan aktif dan menjadi salah satu bentuk kerja sama pendidikan yang memberikan manfaat bagi kedua negara.

“Biasanya saya melakukan program double degree antara Indonesia dan Kamboja dari tahun 2012 sampai pandemi. Setelah pandemi program ini terhenti,” kata Vuthy dalam sambutannya, Kamis (18/6/2026).

Karena itu, ia berharap kerja sama yang tengah dibangun dapat menjadi momentum untuk menghidupkan kembali berbagai program akademik lintas negara.

“Kita harus melakukan inisiatif lagi agar program ini dapat kembali berjalan setelah kita menandatangani MoU,” ujarnya.