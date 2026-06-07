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MNC University bersama Kedutaan Kuba dan Españolindo Gelar Movie Screening dan Photo Exhibition

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 07 Juni 2026 |15:32 WIB
MNC University bersama Kedutaan Kuba dan Españolindo Gelar Movie Screening dan Photo Exhibition
MNC University mengadakan kegiatan movie screening dan photo exhibition. (Foto: dok MNC University)
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JAKARTA – MNC University mengadakan kegiatan movie screening dan photo exhibition bersama Kedutaan Kuba dan Españolindo dalam memperingati 100 tahun Panglima Tertinggi, Fidel Castro Ruz, pemimpin Revolusi Kuba, yang meraih kemenangan pada 1 Januari 1959.

Kegiatan ini berlangsung di Auditorium Kasuari Lantai 3 MNC University dan terbuka untuk masyarakat umum serta seluruh mahasiswa dan mahasiswi MNC University tanpa dipungut biaya.

Acara dibuka oleh MC, lalu dilanjutkan dengan sambutan dari perwakilan Komunitas Españolindo, Daffaro Adirajasa (Deputy Head & Head of Operational and Branding). Setelah itu, acara diisi dengan sambutan dari Duta Besar Republik Kuba untuk Indonesia Dagmar González Grau.

Menampilkan film dokumenter 65th Anniversary of the Establishment of Diplomatic Relations Between Cuba and Indonesia, dilanjut dengan film pendek Mi Hermano Fidel (1977) menceritakan tentang kunjungan Fidel Castro ke rumah Salustiano, seorang saksi sejarah yang pernah bertemu dengan pahlawan nasional Kuba, José Martí.

Dilanjut dengan menampilkan film El Hombre De Maisinicu (1973) yang berlatarkan pada tahun 1964 di pegunungan Escambray, Kuba. Film ini berkisah tentang seorang penyusup revolusioner Alberto Delgado, yang memiliki misi untuk membubarkan kelompok kontra-revolusioner dengan cara bergabung dengan kelompok tersebut.

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