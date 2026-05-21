Kisah Stefani Yolin, Mahasiswi Asal Asmat Papua Raih Gelar Sarjana Kedokteran FK Unpad di Usia 19 Tahun

JAKARTA - Stefani Yolin Israel Kambu, mahasiswi asal Kabupaten Asmat, Papua Selatan, mencatat prestasi sebagai wisudawan termuda program sarjana pada Upacara Wisuda Gelombang II Tahun Akademik 2025/2026 Universitas Padjadjaran. Ia berhasil meraih gelar Sarjana Kedokteran dari Fakultas Kedokteran Unpad pada usia 19 tahun 2 bulan.

Wisuda tersebut digelar di Graha Sanusi Hardjadinata Kampus Iwa Koesoemasoemantri, Bandung, pada 6 Februari 2026.

Dalam wawancara bersama media kampus Unpad, Stefani mengaku prestasi tersebut menjadi motivasi untuk terus berkembang sebagai mahasiswa asal Papua di tengah lingkungan akademik yang kompetitif.

“Saya mungkin bukan mahasiswa yang paling menonjol di FK Unpad karena banyak teman yang sangat berprestasi. Tetapi itu justru membuat saya semakin termotivasi untuk berkembang dan membuktikan bahwa anak Papua juga bisa,” ujarnya dilansir dari laman Unpad.

Impian Sejak Kecil

Sejak duduk di bangku kelas 3 SMA, Stefani telah menargetkan Fakultas Kedokteran Unpad sebagai kampus impiannya. Kesempatan itu datang melalui program beasiswa kedokteran hasil kerja sama Pemerintah Kabupaten Asmat dengan FK Unpad.

Meski memperoleh dukungan beasiswa, Stefani tetap harus mengikuti Seleksi Mandiri Universitas Padjadjaran (SMUP) sebelum dinyatakan diterima sebagai mahasiswa.

“Puji Tuhan, saya bisa diterima di FK Unpad melalui jalur SMUP. Saya juga berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Asmat atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan,” katanya.