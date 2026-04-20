Segini Kisaran Gaji Dosen PNS di Perguruan Tinggi

JAKARTA - Segini kisaran gaji dosen PNS di perguruan tinggi. Gaji dosen PNS mengacu pada Permendiktisaintek No. 52 Tahun 2025 sebagai komponen gaji tersebut. Secara umum, penghasilan dosen terdiri dari 2 komponen.

Pada Permendiktisaintek No. 52 Tahun 2025 pada Pasal 54, komponen pertama adalah gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji tersebut. Komponen kedua adalah penghasilan lain, yakni penghasilan selain dari gaji pokok dan tunjangan yang melekat di dalamnya.

Tunjangan yang melekat pada gaji pokok dipahami sebagai kompensasi yang diberikan perguruan tinggi atau pemerintah di luar gaji pokok dosen. Misalnya tunjangan makan, tunjangan anak, dan lain sebagainya.

“Kementerian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, Kementerian lain/LPNK membayar gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a kepada dosen ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Besaran gaji dosen ASN pada tahun 2026 masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024. Dosen ASN akan masuk ke ASN golongan III dan golongan IV. Berikut rincian gaji pokoknya:

Gaji Dosen

Gaji ASN Gol III (Lulusan Magister – S2)

Golongan IIIa: Rp 2.785.700 – Rp 4.575.200

Golongan IIIb: Rp 2.903.600 – Rp 4.768.800

Golongan IIIc: Rp 3.026.400 – Rp 4.970.500

Golongan IIId: Rp 3.154.400 – Rp 5.180.700

Gaji ASN Gol IV (Lulusan Doktor – S3)

Golongan IVa: Rp 3.287.800 – Rp 5.399.900

Golongan IVb: Rp 3.426.900 – Rp 5.628.300

Golongan IVc: Rp 3.571.900 – Rp 5.866.400

Golongan IVd: Rp 3.723.200 – Rp 6.114.500

Golongan IVe: Rp 3.880.400 – Rp 6.373.200

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

