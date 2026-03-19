Berapa Uang Saku Beasiswa BCA per Bulan?

JAKARTA – Banyak calon peserta penasaran mengenai besaran uang saku dari program Beasiswa BCA. Program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan yang ditujukan bagi lulusan SMA/SMK berprestasi.

Beasiswa ini terbagi dalam dua jalur utama, yaitu Program Pendidikan Bisnis dan Perbankan (PPBP) serta Program Pendidikan Teknik Informatika (PPTI). Keduanya diselenggarakan di BCA Learning Institute dengan durasi pendidikan sekitar 2,5 tahun.

Fasilitas yang Didapat Peserta

Peserta beasiswa tidak hanya mendapatkan bantuan finansial, tetapi juga berbagai fasilitas pendukung, seperti:

Bebas biaya pendidikan

Uang saku bulanan

Asrama (dormitory) dan makan siang

Buku pembelajaran selama program berlangsung

Laptop khusus peserta PPTI

Kesempatan magang hingga peluang kerja di BCA

Besaran Uang Saku

Nominal uang saku berbeda tergantung jenis program:

Beasiswa Bakti BCA (untuk mahasiswa S1): Sekitar Rp500.000 per bulan, ditambah subsidi UKT minimal Rp2.000.000 per semester.

Program PPTI/PPBP BCA: Uang saku yang diberikan lebih besar, yakni sekitar Rp3.000.000 per bulan.

Program ini menjadi salah satu pilihan menarik bagi siswa yang ingin melanjutkan pendidikan sekaligus mendapatkan pengalaman langsung di dunia perbankan dan teknologi.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

