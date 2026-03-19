HOME EDUKASI SEKOLAH

Berapa Uang Saku Beasiswa BCA per Bulan?

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 20 Maret 2026 |12:12 WIB
JAKARTA – Banyak calon peserta penasaran mengenai besaran uang saku dari program Beasiswa BCA. Program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan yang ditujukan bagi lulusan SMA/SMK berprestasi.

Beasiswa ini terbagi dalam dua jalur utama, yaitu Program Pendidikan Bisnis dan Perbankan (PPBP) serta Program Pendidikan Teknik Informatika (PPTI). Keduanya diselenggarakan di BCA Learning Institute dengan durasi pendidikan sekitar 2,5 tahun.

Fasilitas yang Didapat Peserta

Peserta beasiswa tidak hanya mendapatkan bantuan finansial, tetapi juga berbagai fasilitas pendukung, seperti:

  • Bebas biaya pendidikan
  • Uang saku bulanan
  • Asrama (dormitory) dan makan siang
  • Buku pembelajaran selama program berlangsung
  • Laptop khusus peserta PPTI
  • Kesempatan magang hingga peluang kerja di BCA

Besaran Uang Saku

Nominal uang saku berbeda tergantung jenis program:

  • Beasiswa Bakti BCA (untuk mahasiswa S1): Sekitar Rp500.000 per bulan, ditambah subsidi UKT minimal Rp2.000.000 per semester.
  • Program PPTI/PPBP BCA: Uang saku yang diberikan lebih besar, yakni sekitar Rp3.000.000 per bulan.

Program ini menjadi salah satu pilihan menarik bagi siswa yang ingin melanjutkan pendidikan sekaligus mendapatkan pengalaman langsung di dunia perbankan dan teknologi.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Berita Terkait
Daftar 5 Beasiswa Luar Negeri 2026 yang Full Funded, Yuk Coba
Apa Perbedaan Beasiswa Unggulan dengan LPDP 2026?
Daftar Negara yang Sediakan Kuliah Gratis untuk Orang Indonesia
5 Beasiswa Luar Negeri yang Masih Dibuka pada November 2025
Jadwal, Syarat dan Cara Daftar Beasiswa Penyelesaian Studi Doktor Dalam Negeri 2025
Turunkan Angka Putus Sekolah, Tak Bisa Hanya Andalkan Beasiswa
