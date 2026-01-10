Kisah Siswa Berprestasi Raih Medali Emas di Ajang Inovasi Asia

JAKARTA - Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition (IPITEx) 2026, ajang inovasi terbesar di Asia telah resmi digelar pada 5–9 Januari 2026 di Bangkok International Trade and Exhibition Centre (BITEC).

Kompetisi bergengsi ini diikuti oleh 883 tim dari 24 negara, mempertemukan inovator muda terbaik dari berbagai belahan dunia.

Di tengah ketatnya persaingan internasional tersebut, Mentari Intercultural School Jakarta (MISJ) mencatatkan prestasi membanggakan dengan mengirimkan 10 tim.

Dari seluruh capaian yang diraih, tim Critter Coach menjadi sorotan utama setelah berhasil meraih medali emas, sekaligus menegaskan kualitas inovasi dan kemampuan presentasi siswa MISJ di tingkat global.

Tim Critter Coach yang terdiri dari Kalinda, Arga Fattah, Jessica Nauli, Luke Kumala, dan Jessica Zahra dinilai unggul dalam aspek kebaruan ide, relevansi solusi, serta kejelasan implementasi oleh para juri internasional.