HOME EDUKASI SEKOLAH

Peduli Sumatera-Aceh, Global Prestasi School Serahkan Donasi Lewat MNC Peduli

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 19 Desember 2025 |18:22 WIB
Peduli Sumatera-Aceh, Global Prestasi School Serahkan Donasi Lewat MNC Peduli
Peduli Sumatera-Aceh, Global Prestasi School Serahkan Donasi Lewat MNC Peduli (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Global Prestasi School menyalurkan donasi kepada MNC Peduli untuk masyarakat terdampak bencana Sumatera-Aceh. Donasi peduli korban banjir bandang dan tanah longsor ini berupa uang tunai sebesar Rp100.500.000 dan diterima MNC Peduli pada Jumat (19/12/2025) di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Wakil Ketua Umum MNC Peduli, Syafril Nasution, mengatakan penerimaan donasi dari GPS ini akan disalurkan pada korban bencana alam di Sumatera-Aceh. Syafril pun menyoroti aksi kepedulian para siswa dan juga pengajar yang mengumpulkan dana bantuan untuk para warga yang terdampak musibah ini.

“Ini sangat luar biasa dan bantuan ini didapatkan dari guru, murid, para karyawan, dan cukup terharu kita bahwa anak-anak didik di GPS ini begitu perhatian terhadap saudara-saudara yang ada di Sumatera,” ungkap Syafril di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

Syafril mengatakan bantuan dari Global Prestasi School yang disalurkan melalui MNC Peduli ini akan digunakan untuk membeli berbagai keperluan dan kebutuhan para korban bencana seperti selimut, popok, hingga pakaian. Bantuan tersebut tentu akan begitu berarti bagi para masyarakat yang terdampak.

“Bantuan selimut, bantuan seperti susu, popok bayi, pakaian-pakaian itu yang memang mungkin yang perlu kita sesama kita memberikan sumbangan,” tambah Syafril.

